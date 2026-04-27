ओमान के सुल्तान से मिले ईरानी विदेश मंत्री अराघची, होर्मुज स्ट्रेट और क्षेत्रीय तनाव पर क्या हुई बात?

बैठक में सुल्तान हैथम बिन तारिक ने कहा- ओमान हमेशा कोशिश करता है कि बातचीत के जरिए लंबे समय तक टिकने वाले राजनीतिक समाधान निकाले जाएं और आम लोगों पर संकट का असर कम हो। उन्होंने जोर दिया कि समस्याओं का हल बातचीत और कूटनीति से ही होना चाहिए। ओमान में हुई बैठक के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'X' पर इसकी जानकारी दी है।

ईरान के विदेश मंत्रालय ने 'X' पर लिखा- अराघची कि यह यात्रा ओमान की आधिकारिक यात्रा है और हालिया अमेरिका-इजरायल हमलों के बाद यह उनकी पहली क्षेत्रीय यात्रा है। ईरान अपने खाड़ी देशों के साथ रिश्तों को बहुत अहम मानता है। ईरान, खाड़ी देशों के साथ अपने भरोसे और सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।