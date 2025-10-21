अमेरिका के दावों का ईरान के सुप्रीम लीडर ने बनाया मजाक, कहा- ‘अच्छा है सपने देखते रहो’

इससे पहले ट्रंप ने गाजा में इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम के बाद इजरायली संसद में कहा था कि वाशिंगटन और तेहरान के बीच शांति समझौता होना बहुत अच्छा होगा। ट्रंप के इस बयान को ठुकराते हुए खामेनेई ने कहा कि अमेरिका गर्व से कहता है कि उसने ईरान के परमाणु उद्योग को बर्बाद कर दिया, अच्छा है, ऐसे ही सपने देखते रहो। उन्होंने साफ कहा कि ईरान को परमाणु सुविधाएं हो या न हों, अमेरिका का इसमें दखल देना गलत और जबरन थोपना है। पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका, ईरान पर आरोप लगाते हैं कि वह छुपकर परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है. लेकिन ईरान बार-बार कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है, सिर्फ ऊर्जा उत्पादन के लिए है।