ISI ने 40,000 से ज्यादा नागरिकों को गायब किया, पाकिस्तान के साथ रिश्ते तोड़ें डोनाल्ड ट्रंप! बलूच नेता ने लिखा खुला खत

Balochistan Human Rights Violations:अमेरिका और पाकिस्तान के बढ़ते रिश्तों को लेकर बलूच नेता व मानवाधिकार कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने चिंता जताई है। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) को एक खुला पत्र लिखते हुए अमेरिका से अपील की है कि वह पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी देश से संबंधों पर फिर से विचार करे। मीर यार बलूच ने अमेरिकी राष्ट्रपति से बलूचिस्तान को मान्यता और समर्थन देने का भी आग्रह किया है। बलूच ने अपने पत्र में लिखा, "पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर (Asim Munir) की आगामी अमेरिका यात्रा पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मुनीर एक ऐसी संस्था का नेतृत्व करते हैं जो पाकिस्तान के कब्जे वाले बलूचिस्तान में मानवाधिकारों के उल्लंघन (Balochistan Human Rights Violations) में शामिल हैं। पाकिस्तानी सेना और उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई ( ISI) ने न सिर्फ 40,000 से ज्यादा बलूच नागरिकों को गायब किया है, बल्कि ओसामा बिन लादेन (Osama bin Laden) सहित वैश्विक आतंकवादियों को पनाह देने में भी सक्रिय रही है।"