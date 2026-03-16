Airstrike: ईरान के 3 शहरों पर इजराइल का बड़ा हमला, आसमान से बरसी मौत, दहल उठा तेहरान

इजराइल ने ईरान बड़ा हवाई हमला किया। ( फोटो: AI)
IDF: आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली ब्रेकिंग न्यूज (Breaking News) सामने आ रही है, जहां इजराइल (Israel) ने अपना अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक कदम उठाया है। इजराइल की वायुसेना (Air Force) के दर्जनों खतरनाक लड़ाकू विमानों (Fighter Jets) ने आधी रात को ईरान (Iran) की सरहद पार कर के तीन बड़े शहरों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी है। इस दिल दहला देने वाले भीषण हवाई हमले (Airstrike) से ईरान की राजधानी तेहरान (Tehran) पूरी तरह से कांप उठी है। आसमान से दागी गई अचूक मिसाइलों (Missiles) ने पल भर में ईरान के कई अति-सुरक्षित सैन्य ठिकानों (Military Bases) को मलबे और राख के ढेर में बदल दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए इजराइल का यह एक बेहद आक्रामक और सुनियोजित (Operation) था। इस बड़े धमाके के बाद पूरे मिडिल ईस्ट (Middle East) में एक भयानक और विनाशकारी युद्ध (War) की शुरुआत हो चुकी है, जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है।
इजराइल के इस अप्रत्याशित हमले ने ईरानी सुरक्षा तंत्र की धज्जियां उड़ा दी हैं। राजधानी तेहरान के अलावा ईरान के दो अन्य प्रमुख शहरों शिराज (Shiraz) और अहवाज (Ahvaz) के सैन्य अड्डों और रडार सिस्टम को भी निशाना बनाया गया है। इजराइल ने इन शहरों पर एक साथ कई हवाई हमले किए। धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि इमारतों के शीशे टूट गए और लोग बदहवास होकर सड़कों पर भागने लगे। आसमान में धुएं का काला गुबार और आग की ऊंची लपटें कई किलोमीटर दूर से साफ-साफ देखी जा सकती थीं। इस कार्रवाई ने ईरान के रक्षा कवच को बुरी तरह भेद दिया है।
इस महाविनाशकारी हमले के तुरंत बाद पूरे ईरान में दहशत और चीख-पुकार का माहौल है। आम जनता अपनी जान बचाने के लिए रातों-रात सुरक्षित बंकरों की तरफ दौड़ पड़ी है। दूसरी तरफ, ईरान के शीर्ष नेताओं और सेना (रिवोल्यूशनरी गार्ड्स) के अधिकारियों में भयंकर गुस्सा है। उन्होंने इजरायल की इस कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस गुस्ताखी का अंजाम बहुत खौफनाक होगा। ईरानी कमांडरों ने कसम खाई है कि वे इजरायल को इस हमले की बहुत भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेंगे।
हमले की गंभीरता को देखते हुए ईरान ने अपने एयरस्पेस को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है और सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं। देश भर में एयर डिफेंस सिस्टम को रेड अलर्ट पर रखा गया है। दूसरी ओर, इजरायल भी खामोश नहीं बैठा है। इजरायली रक्षा बलों (IDF) ने अपनी सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था कई गुना बढ़ा दी है और आयरन डोम को पूरी क्षमता के साथ एक्टिव कर दिया है, क्योंकि उन्हें ईरान की तरफ से किसी भी वक्त बड़े जवाबी मिसाइल हमले की आशंका है।
इस हमले ने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी हैं। अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकारों का मानना है कि यह केवल दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि इससे पूरे खाड़ी क्षेत्र में एक बड़ा युद्ध भड़क सकता है। इसका सीधा और सबसे भयानक असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। कच्चे तेल (क्रूड ऑइल) की आपूर्ति बाधित होने का डर पैदा हो गया है, जिससे पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। अमेरिका समेत दुनिया के तमाम बड़े देश इस तनाव को कम करने के लिए आपातकालीन कूटनीतिक कोशिशों में जुट गए हैं।
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