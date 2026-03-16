Airstrike: ईरान के 3 शहरों पर इजराइल का बड़ा हमला, आसमान से बरसी मौत, दहल उठा तेहरान

IDF: आज की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली ब्रेकिंग न्यूज (Breaking News) सामने आ रही है, जहां इजराइल (Israel) ने अपना अब तक का सबसे बड़ा और खतरनाक कदम उठाया है। इजराइल की वायुसेना (Air Force) के दर्जनों खतरनाक लड़ाकू विमानों (Fighter Jets) ने आधी रात को ईरान (Iran) की सरहद पार कर के तीन बड़े शहरों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर दी है। इस दिल दहला देने वाले भीषण हवाई हमले (Airstrike) से ईरान की राजधानी तेहरान (Tehran) पूरी तरह से कांप उठी है। आसमान से दागी गई अचूक मिसाइलों (Missiles) ने पल भर में ईरान के कई अति-सुरक्षित सैन्य ठिकानों (Military Bases) को मलबे और राख के ढेर में बदल दिया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए इजराइल का यह एक बेहद आक्रामक और सुनियोजित (Operation) था। इस बड़े धमाके के बाद पूरे मिडिल ईस्ट (Middle East) में एक भयानक और विनाशकारी युद्ध (War) की शुरुआत हो चुकी है, जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है।