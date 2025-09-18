इज़रायल की बमबारी में हर दिन जा रही कई फिलिस्तीनियों की जान, लाखों लोग छोड़ चुके गाज़ा सिटी

गाज़ा सिटी (Gaza City) पर कब्ज़ा करने और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) पर दबाव बनाने के लिए इज़रायल (Israel) ने न सिर्फ जमीनी हमले बढ़ा दिए हैं, बल्कि बमबारी भी तेज़ कर दी है। इज़रायली सेना, गाज़ा सिटी में तेज़ी से आगे बढ़ रही है और अपने कब्ज़े को बढ़ा रही है। इससे फिलिस्तीनियों में डर का माहौल है। बमबारी से हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है।
इज़रायली बमबारी में हर दिन कई फिलिस्तीनियों की जान जा रही है। सिर्फ गाज़ा सिटी में ही नहीं, बल्कि गाज़ा के अन्य इलाकों में भी इज़रायली हमलों की वजह से कोहराम मचा हुआ है।
इज़रायली सेना ने गाज़ा सिटी में जमीनी हमलों को तेज़ कर दिया है। सेना ने पहले ही गाज़ा सिटी के निवासियों को शहर छोड़कर जाने की चेतावनी दे दी थी। इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा था कि लोगों को सुरक्षित रूप से गाज़ा सिटी छोड़ने का मौका दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के अनुसार 4 लाख से ज़्यादा फिलिस्तीनी अब तक गाज़ा सिटी छोड़कर दक्षिण में सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं। अभी भी बड़ी संख्या में लोग हर दिन गाज़ा सिटी को छोड़कर जा रहे हैं।
गाज़ा सिटी में इज़रायली बमबारी के बढ़ने से मानवीय संकट गंभीर हो रहा है। भोजन, पानी और आश्रय की भारी कमी देखने को मिल रही है। ऐसे में पहले से परेशान लोगों की परेशानी और बढ़ गई है।
इज़रायली सेना ने लोगों को दक्षिण में सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए एक अस्थायी रास्ता खोला हुआ है। यह रास्ता सलाह अल-दीन स्ट्रीट से होते हुए वादी गाज़ा से होकर गुज़रता है और बुधवार, 17 सितंबर को दोपहर 12 बजे से शुक्रवार, 19 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक खुला रहेगा। फिलिस्तीनी नागरिकों को निर्देश दिया गया है कि वो सिर्फ आधिकारिक मानचित्र पर दिखाए गए पीले रंग के रास्ते से ही यात्रा करें और सेना के साथ ही यातायात संकेतों के निर्देशों का पालन करें। इस रास्ते से बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी गाज़ा सिटी छोड़कर जा रहे हैं।