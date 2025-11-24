इजरायल ने की एक और एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मौत

हिज्बुल्लाह के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मौत (@EretzIsrael)
Israel Airstrike: इजरायल ने लेबनान में एकबार फिर एयरस्ट्राइक की है। दावा किया कि बेरूत के दक्षिणी इलाके में किए गए एयर स्ट्राइक में हिज्बुल्लाह के सीनियर कमांडर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हेथम अली तबातबाई को मार गिराया है। IDF के अधिकारियों ने इसे पिछले साल की लड़ाई के बाद सबसे बड़े खात्मे में से एक बताया है।
इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने कहा कि तबातबाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था। वह ईरान के समर्थन वाले मिलिशिया संगठन के कमांड स्ट्रक्चर में जनरल सेक्रेटरी नईम कासिम के नीचे की रैंक पर था, लेकिन अभी तक हिज्बुल्लाह की तरफ से हेथम अली तबातबाई के मारे जाने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है।
दक्षिणी बेरूत में घनी आबादी के बीच हमास का बेस है। इजरायल इसे मिलिट्री एक्टिविटी हब बताता है। इजरायल ने कहा कि हेथम अली तबातबाई साल 1980 में ही हिज्बुल्लाह से जुड़ गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक, दशकों से तबातबाई ने कई प्रभावशाली मिलिट्री पोस्ट संभाली थी, जिसमें एलीट राडवान फोर्स की कमांड, सीरिया में तैनात हिजबुल्लाह यूनिट्स की देखरेख और ग्रुप के क्रॉस-बॉर्डर ऑपरेशन्स से जुड़े अहम रोल शामिल थे।
रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इजरायली असेसमेंट्स ने लंबे समय से उसे हिजबुल्लाह के सबसे अहम कमांडरों में से एक माना। 2024 के इजरायल-हिजबुल्लाह युद्ध के दौरान, तबातबाई को ग्रुप के ऑपरेशन्स डिवीजन का चीफ बनाया गया था, जिससे वह बैटलफील्ड प्लानिंग के सेंटर में आ गया।
आईडीएफ ने कहा कि उसने सिचुएशनल असेसमेंट्स की देखरेख की, फोर्स डिप्लॉयमेंट को कोऑर्डिनेट किया और पूरे संघर्ष के दौरान बड़े कॉम्बैट डायरेक्टिव्स को बनाया। समय गुजरने के साथ उसने धीरे-धीरे बड़ा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। दावा किया जाता है कि संघर्ष के दौरान हिजबुल्लाह के कई सीनियर लीडर्स के मारे जाने के बाद, वह ग्रुप का प्रिंसिपल कमांडर बन गया, जो इजरायल के खिलाफ मिलिट्री एंगेजमेंट को उसके आखिरी स्टेज में डायरेक्ट कर रहा था।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग