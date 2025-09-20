इज़रायल ने किए लेबनान में हवाई हमले, हिज़बुल्लाह के 2 आतंकियों की मौत और 11 घायल

इज़रायल (Israel) और लेबनान (Lebanon) के आतंकी संगठन हिज़बुल्लाह (Hezbollah) के बीच चली जंग से आतंकी संगठन को काफी नुकसान हुआ था। हिज़बुल्लाह के लगभग सभी मुख्य व्यक्ति इज़रायली हमलों में मारे गए थे। हालांकि 27 नवंबर 2024 से अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता में इज़रायल और हिज़बुल्लाह के बीच युद्धविराम समझौता लागू है, जिसने दोनों पक्षों के बीच जंग खत्म हो गई है। हालांकि इसके बावजूद इज़रायली सेना समय-समय पर हिज़बुल्लाह को निशाना बनाते हुए लेबनान में हवाई हमले करती रहती है, जिससे आतंकी संगठन के खतरे को कम रखा जाए। इसी तरह का एक और मामला अब सामने आया है।
इज़रायली सेना ने शुक्रवार को लेबनान में दो अलग-अलग जगह हवाई हमले किए। आधिकारिक और सुरक्षा सूत्रों के अनुसार दोनों हवाई हमले ड्रोन्स से किए गए। पहला हवाई हमला दक्षिणी बॉर्डर क्षेत्र के मध्य क्षेत्र में तेबनीन शहर में एक कार को निशाना बनाते हुए किया गया। दूसरा हवाई हमला अंसार गांव के पास एक पानी के टैंकर पर किया गया।
लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के जन स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र की तरफ से इन इज़रायली हवाई हमलों के बाद बयान जारी किया गया है। इस बयान में बताया गया कि इज़रायली हवाई हमलों में हिज़बुल्लाह के 2 आतंकियों की मौत हो गई है।
इज़रायल के हवाई हमलों में 11 हिज़बुल्लाह आतंकी घायल हो गए हैं। इनमें से 2 आतंकियों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसकी जानकारी भी लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के जन स्वास्थ्य आपातकालीन संचालन केंद्र के बयान में ही दी गई है। ऐसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की संभावना बनी हुई है।