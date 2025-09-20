इज़रायल ने किए लेबनान में हवाई हमले, हिज़बुल्लाह के 2 आतंकियों की मौत और 11 घायल

इज़रायल (Israel) और लेबनान (Lebanon) के आतंकी संगठन हिज़बुल्लाह (Hezbollah) के बीच चली जंग से आतंकी संगठन को काफी नुकसान हुआ था। हिज़बुल्लाह के लगभग सभी मुख्य व्यक्ति इज़रायली हमलों में मारे गए थे। हालांकि 27 नवंबर 2024 से अमेरिका और फ्रांस की मध्यस्थता में इज़रायल और हिज़बुल्लाह के बीच युद्धविराम समझौता लागू है, जिसने दोनों पक्षों के बीच जंग खत्म हो गई है। हालांकि इसके बावजूद इज़रायली सेना समय-समय पर हिज़बुल्लाह को निशाना बनाते हुए लेबनान में हवाई हमले करती रहती है, जिससे आतंकी संगठन के खतरे को कम रखा जाए। इसी तरह का एक और मामला अब सामने आया है।