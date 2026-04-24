युद्ध विराम के बावजूद इजरायल ने दक्षिण लेबनान में किए हमले, IDF ने बताया कारण

IDF Airstrikes: इजरायल रक्षा बलों ने शुक्रवार को घोषित युद्धविराम के बावजूद दक्षिणी लेबनान में आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक किया। इजरायली वायु सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट 'X' पर लिखा, 'वायु सेना ने दक्षिणी लेबनान के खिरबेट सलाम और तुलिन क्षेत्रों में सैन्य ढांचों पर हमला किया, जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन द्वारा आईडीएफ बलों और इजरायल राज्य के खिलाफ आतंकवादी साजिशों को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा था।' एक अन्य पोस्ट में कहा गया, 'ये हमले हिजबुल्लाह आतंकी संगठन द्वारा कल रात श्लोमी इलाके की ओर दागे गए रॉकेट हमलों के जवाब में किए गए थे।'