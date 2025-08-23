गाजा पर इजराइल का आखिरी हमला: नई जंग का बिगुल और भारी तबाही

Israel Gaza final attack: इजराइल ने गाजा पट्टी (Israel Gaza conflict) पर अपना कब्जा मजबूत करने के लिए अब अंतिम हमला (Israel Gaza final attack) शुरू कर दिया है। लगातार हमलों (Gaza final attack)के बाद गाजा की हालत बहुत खराब हो चुकी है। इजराइल की सेना ने हाल ही में गाजा के दक्षिणी हिस्से में भारी बमबारी (Israel Palestine war 2025) की, जिससे कई मकान और इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह तबाह हो गए। इस हमले से गाजा की आम जनता को भारी नुकसान हुआ है, और हताहतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इजराइल का मकसद गाजा पर पूरा नियंत्रण पाना है। इसके लिए वह फिलिस्तीन के कई इलाकों में घुसपैठ कर चुका है और लगातार बमबारी कर गाजा को कमजोर कर रहा है। इस बार इजराइल ने “फाइनल प्रहार” की बात कही है, जिसका मतलब है कि वह गाजा को पूरी तरह से तबाह करना चाहता है ताकि फिलिस्तीनियों की लड़ाई कमजोर हो जाए।