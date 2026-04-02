Israel-Iran War: डोनाल्ड ट्रंप ने दी ईरानी रीजिम को धमकी, कहा- बात नहीं मानी तो एक-एक पावर स्टेशन उड़ा देंगे

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने हमसे सीजफायर का अनुरोध किया है। इस पर हम अभी सोच रहे हैं। हालांकि, ट्रंप के इस बयान को ईरान के विदेश मंत्रालय ने झूठा व बेबुनियाद करार दिया है। ट्रंप ने अपने संबोधन में आगे कहा कि ईरान की नई रीजिम अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में कहीं कम कट्टरपंथी और कहीं अधिक बुद्धिमान हैं। ट्रंप ने अपने संबोधन में ईरानी रीजिम को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बातचीत नाकाम रहती है तो अंजाम बुरा होगा।