दूसरे देश में घुसकर 3 पत्रकारों की बेरहमी से हत्या, इजराइल की करतूत से बौखला उठेंगे ट्रंप!

पत्रकार बुधवार को मिस्र सरकार द्वारा चलाई जा रही एक राहत समिति की मीडिया शाखा के लिए काम पर थे। मंसूर ने कहा कि तीनों रिपोर्टर अल-जहरा में विस्थापित लोगों के लिए एक टेंट कैंप का फुटेज रिकॉर्ड कर रहे थे। घटनास्थल पर मौजूद डॉक्टरों और पत्रकारों के अनुसार, कैंप छोड़ने के बाद लगभग एक मील दूर उन्हें मार दिया गया।