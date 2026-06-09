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सीजफायर के बावजूद नहीं थमा इजरायल का हमला, लेबनान के टायर शहर में तुरंत इलाका खाली करने का आदेश

Israeli Airstrikes in Lebanon: इजरायल-लेबनान संघर्ष के बीच इजरायल ने लेबनान के टायर शहर में नए हमले किए हैं और लोगों को तुरंत इलाका खाली करने का आदेश दिया गया है। हिजबुल्लाह के साथ बढ़ते तनाव और सीजफायर उल्लंघन के आरोपों के बीच पश्चिम एशिया में हालात फिर से गंभीर होते नजर आ रहे हैं।

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भारत

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Rahul Yadav

Jun 09, 2026

लेबनान सीजफायर, Lebanon Ceasefire Violation, इजरायली हवाई हमला, Israeli Airstrikes in Lebanon, पश्चिम एशिया संकट

Israeli Airstrikes in Lebanon: इजरायली सेना के प्रवक्ता अविचाय अद्राई। (फाइल फोटो: ANI)

Israel Lebanon Ceasefire Violations: इजरायल और लेबनान के बीच अमेरिका के हस्तक्षेप से हुए सीजफायर के बावजूद तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने मंगलवार को दक्षिणी लेबनान के ऐतिहासिक शहर टायर (Tyre) पर नए हमले किए हैं और वहां रहने वाले लोगों को तुरंत इलाका खाली करने का आदेश जारी किया गया है।

इजरायल का कहना है कि हिजबुल्लाह ने सीजफायर समझौते का उल्लंघन किया है और इजरायली क्षेत्रों को निशाना बनाया है। इसी के चलते सेना को कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

हमलों के बीच नागरिकों को हटाने का आदेश

इजरायली सेना के प्रवक्ता अविचाय अद्राई (Avichay Adraee) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक आपात चेतावनी जारी की है। उन्होंने टायर शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से तुरंत सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है।

दिलचस्प बात यह है कि इस बार चेतावनी टायर के ईसाई बहुल इलाके तक के लिए जारी की गई। इससे पहले जारी अधिकांश निकासी आदेशों में इस क्षेत्र को शामिल नहीं किया जाता था। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह इस इलाके में भी सक्रिय है और वहां से गतिविधियां संचालित कर रहा है।

मलबे से मिला एक और शव, बचाव अभियान जारी

लेबनान की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि टायर शहर के एक सार्वजनिक आवासीय क्षेत्र को निशाना बनाया गया है। हमले के बाद राहत और बचाव दल लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं।

सोमवार को हुए एक अन्य हमले में कम से कम पांच लोगों की मौत और आठ लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई थी। मंगलवार को बचाव दलों ने मलबे से एक और शव बरामद किया है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि लगातार हो रहे हमलों के कारण लोगों में भय और अनिश्चितता का माहौल है।

सीजफायर के बावजूद क्यों हो रही कार्रवाई?

हाल ही में अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान की सरकारों के बीच एक नया युद्धविराम समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच सीधे सैन्य टकराव को रोकने की कोशिश की गई थी।

हालांकि हिजबुल्लाह इस समझौते का हिस्सा नहीं है। संगठन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जब तक इजरायली सेना लेबनान के कुछ हिस्सों में मौजूद रहेगी, वह इस समझौते को स्वीकार नहीं करेगा।

इजरायल का आरोप है कि हिजबुल्लाह लगातार सीजफायर का उल्लंघन कर रहा है और इजरायली इलाकों पर हमले कर रहा है। इसी आधार पर इजरायल अपनी सैन्य कार्रवाई को जायज ठहरा रहा है।

सीजफायर पर फिर मंडराने लगा संकट

टायर शहर लेबनान के सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक शहरों में गिना जाता है। यह भूमध्यसागर के तट पर स्थित है और दक्षिणी लेबनान में रणनीतिक महत्व रखता है।

विश्लेषकों का मानना है कि यदि सीजफायर के बावजूद इस तरह के हमले जारी रहे तो इजरायल-लेबनान सीमा पर तनाव और बढ़ सकता है। इससे पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता बढ़ने की आशंका है जहां पहले से ही इजरायल, ईरान और हिजबुल्लाह के बीच तनाव बना हुआ है।

सुलह की कोशिशों पर भारी पड़ रही हिंसा

अमेरिका और अन्य अंतरराष्ट्रीय शक्तियां क्षेत्र में स्थिरता बहाल करने की कोशिश कर रही हैं लेकिन ताजा घटनाक्रम ने शांति की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है।

फिलहाल टायर शहर में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिशें जारी हैं जबकि इजरायली सेना ने संकेत दिया है कि यदि हिजबुल्लाह की गतिविधियां जारी रहीं तो आगे भी सैन्य कार्रवाई की जा सकती है।

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Published on:

09 Jun 2026 03:57 pm

Hindi News / World / सीजफायर के बावजूद नहीं थमा इजरायल का हमला, लेबनान के टायर शहर में तुरंत इलाका खाली करने का आदेश

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