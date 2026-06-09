सीजफायर के बावजूद नहीं थमा इजरायल का हमला, लेबनान के टायर शहर में तुरंत इलाका खाली करने का आदेश

Israel Lebanon Ceasefire Violations: इजरायल और लेबनान के बीच अमेरिका के हस्तक्षेप से हुए सीजफायर के बावजूद तनाव कम होता नजर नहीं आ रहा है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने मंगलवार को दक्षिणी लेबनान के ऐतिहासिक शहर टायर (Tyre) पर नए हमले किए हैं और वहां रहने वाले लोगों को तुरंत इलाका खाली करने का आदेश जारी किया गया है।