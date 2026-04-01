Criminal Trial : नेतन्याहू की सबसे बड़ी चाल फेल! कोर्ट ने सख्ती से कहा- बहानेबाजी नहीं, सोमवार को कटघरे में आइए

नेतन्याहू की इस अपील पर राज्य अभियोजक कार्यालय ने बेहद सख्त रुख अपनाया। इजरायली मीडिया आउटलेट 'हारेट्ज़' (Haaretz) के अनुसार, प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने स्पष्ट रूप से कहा कि गवाही को ऐसे ही नहीं टाला जा सकता। अभियोजन पक्ष ने अपने बयान में कहा, "जब तक कोई बहुत ही तत्काल और ठोस सुरक्षा आवश्यकता न हो, जिसे किसी भी कीमत पर टाला न जा सके, तब तक प्रतिवादी (नेतन्याहू) को अदालत द्वारा तय की गई गवाही की तारीखों के अनुसार ही अपना शेड्यूल बनाना होगा।" इस बयान ने साफ कर दिया है कि कानून की नजर में प्रधानमंत्री को विशेष छूट नहीं दी जा रही है।