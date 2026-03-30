ईरान से डरा इजरायल! ग्राउंड आपरेशन के लिए सेना भेजने से किया इनकार

Geopolitical Crisis : इज़रायल और ईरान (Iran-Israel Conflict) के बीच छिड़ी जुबानी जंग अब एक बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। ताज़ा अंतरराष्ट्रीय मीडिया इनपुट्स के अनुसार, बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) की सरकार ने ईरान के भीतर जमीनी सैन्य कार्रवाई (Ground Operation) करने से अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। यह फैसला न केवल चौंकाने वाला है, बल्कि इसने जो बाइडन (Joe Biden) प्रशासन को भी हैरत में डाल दिया है। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इज़रायल ने अंतिम समय पर योजना बदल कर अमेरिका (United States) को बड़े संकट में डाल दिया है। अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टस की मानें तो ईरान की जवाबी कार्रवाई की तैयारी देखकर इज़रायली डिफेंस फोर्स (IDF) ने अपनी रणनीति बदल ली है।