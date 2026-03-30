Life of Pujaa: पुजारिनी प्रधान ने ‘इंडस्ट्री प्लांट’ के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

पुजारिनी प्रधान ने अपनी प्रामाणिकता पर सवाल उठाने वाले आलोचकों को करारा जवाब दिया। (फोटो: Instagram /@lifeofpujaa)
Viral : सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों पुजारिनी प्रधान (Pujarini Pradhan) यानि 'Life of Pujaa' का नाम हर तरफ छाया हुआ है। अचानक मिली इस बड़ी लोकप्रियता (Sudden Fame) के साथ-साथ अब उन पर कई गंभीर आरोप (Serious Allegations) भी लग रहे हैं। इंटरनेट यूजर्स का एक बड़ा वर्ग उन्हें 'इंडस्ट्री प्लांट' (Industry Plant) कह रहा है, जिसका अर्थ है कि उन्हें किसी बड़ी एजेंसी ने सोची-समझी रणनीति (Calculated Strategy) के तहत प्रमोट किया है। इस पूरे विवाद ने डिजिटल मार्केटिंग (Digital Marketing) और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है।
विवाद की शुरुआत तब हुई जब कुछ यूजर्स ने पुजारिनी के पुराने वीडियो और उनके अचानक बढ़े फॉलोअर्स की संख्या पर सवाल उठाए। आलोचकों का कहना है कि पुजारिनी के वीडियो की क्वालिटी और उनकी पहुंच इतनी जल्दी इतनी ज्यादा नहीं हो सकती, जब तक कि इसके पीछे कोई बड़ी टीम न हो। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि वह कोई साधारण 'गर्ल नेक्स्ट डोर' नहीं हैं, बल्कि उन्हें एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने के लिए भारी निवेश किया गया है।
पुजारिनी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने एक विस्तृत बयान जारी करते हुए कहा कि उनकी सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत और निरंतरता है। उन्होंने बताया कि लोग केवल उनका आज का चेहरा देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे के संघर्ष को कोई नहीं जानता। पुजारिनी के अनुसार, "सिर्फ इसलिए कि कोई जल्दी सफल हो जाता है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह बिका हुआ है।"
इंटरनेट दो गुटों में बंट गया है। जहां एक तरफ उनके प्रशंसक उनके सरल स्वभाव और कंटेंट की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ 'रेडिट' (Reddit) जैसे प्लेटफॉर्म्स पर उनके पुराने लिंक्स और कनेक्शन खंगाले जा रहे हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि वायरल होने का कोई एक तय फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन पारदर्शिता की कमी अक्सर ऐसे विवादों को जन्म देती है।
इस पूरे मामले का एक अहम पहलू यह भी है कि वर्तमान समय में कई टैलेंट मैनेजमेंट कंपनियां नए चेहरों को 'ऑर्गेनिक' दिखाकर लॉन्च करती हैं। पुजारिनी के मामले में भी यही शक जताया जा रहा है कि उनके शुरुआती वीडियो को जानबूझकर 'कच्चा' रखा गया ताकि लोगों को लगे कि यह एक आम लड़की की कहानी है।
नेटिज़न्स पुजारिनी से अपने पिछले कार्य अनुभव और एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर स्पष्टता की मांग कर रहे हैं। पुजारिनी ने संकेत दिया है कि वह जल्द ही एक 'Q&A' सेशन करेंगी जिसमें वह अपने करियर से जुड़े सभी दस्तावेजी सुबूत शेयर कर सकती हैं।
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