Life of Pujaa: पुजारिनी प्रधान ने ‘इंडस्ट्री प्लांट’ के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब

Viral : सोशल मीडिया की दुनिया में इन दिनों पुजारिनी प्रधान (Pujarini Pradhan) यानि 'Life of Pujaa' का नाम हर तरफ छाया हुआ है। अचानक मिली इस बड़ी लोकप्रियता (Sudden Fame) के साथ-साथ अब उन पर कई गंभीर आरोप (Serious Allegations) भी लग रहे हैं। इंटरनेट यूजर्स का एक बड़ा वर्ग उन्हें 'इंडस्ट्री प्लांट' (Industry Plant) कह रहा है, जिसका अर्थ है कि उन्हें किसी बड़ी एजेंसी ने सोची-समझी रणनीति (Calculated Strategy) के तहत प्रमोट किया है। इस पूरे विवाद ने डिजिटल मार्केटिंग (Digital Marketing) और कंटेंट क्रिएशन की दुनिया में एक नई बहस छेड़ दी है।