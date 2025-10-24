Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इज़रायल ने लेबनान में किए हवाई हमले, 2 हिज़बुल्लाह आतंकियों समेत 4 लोगों की मौत

इज़रायल ने एक बार फिर हवाई हमले करते हुए लेबनान को दहला दिया है। इज़रायली हवाई हमलों की वजह से लेबनान में 4 लोगों ने अपनी जान गंवा दी।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 24, 2025

Israel carries out air strikes in Lebanon

Israel carries out air strikes in Lebanon (Representational Photo)

इज़रायल (Israel) और लेबनान (Lebanon) के आतंकी संगठन हिज़बुल्लाह (Hezbollah) के बीच युद्ध भले ही खत्म हो गया है, लेकिन दोनों के बीच कई सालों से चल रही दुश्मनी अभी भी खत्म नहीं हुई है। पिछले साल कुछ महीनों के लिए इज़रायल और हिज़बुल्लाह के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें इज़रायल ने हिज़बुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाया। इज़रायल ने हिज़बुल्लाह के लगभग सभी मुख्य अधिकारियों को ढेर करने के साथ ही बड़ी संख्या में आतंकियों को मार गिराया। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम हो गया था। हालांकि अभी भी इज़रायली सेना समय-समय पर हिज़बुल्लाह को निशाना बनाने के लिए लेबनान पर हवाई हमले करती रहती है और एक बार फिर इज़रायली सेना ने ऐसा ही किया है।

4 लोगों की मौत

लेबनान की मीडिया ने जानकारी दी कि गुरुवार को इज़रायली सेना ने कई हवाई हमले किए। देश के दक्षिण में अरबसलीम शहर में इज़रायली सेना ने एक घर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इज़रायली सेना ने देश के पूर्वी हिस्से में बालबेक जिले में भी हवाई हमले किए, जिनमें 2 हिज़बुल्लाह आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकियों की पहचान भी हो गई है। इन आतंकियों के नाम मोहम्मद हैदर जाज़िनी और हिशाम खलील नाम बताए जा रहे हैं, जिसकी पुष्टि लेबनान के एक खुफिया सूत्र ने की है।

कई लोग घायल

इज़रायली हवाई हमलों में अरबसलीम और बालबेक में कई लोग घायल भी हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।

ये भी पढ़ें

ट्रंप ने कनाडा के साथ ट्रेड संबंधित सभी बातचीत की खत्म, बताई यह वजह…
विदेश
Donald Trump and Mark Carney

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Published on:

24 Oct 2025 11:44 am

Hindi News / World / इज़रायल ने लेबनान में किए हवाई हमले, 2 हिज़बुल्लाह आतंकियों समेत 4 लोगों की मौत

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

एशियाई दौरे के दौरान होगी ट्रंप-जिनपिंग की मुलाकात, टैरिफ-ट्रेड समेत कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत

Donald Trump and Xi Jinping
विदेश

Viral Video:दिवाली पर लंदन की सड़कों पर गाड़ियों से आतिशबाजी करने का वीडियो वायरल हो गया

Diwali Fireworks London
विदेश

इस देश के राष्ट्रपति को जहर देकर मारने की कोशिश, बाल-बाल बची जान

Daniel Noboa
विदेश

अंतरिक्ष में डेटा सेंटर से ग्रीन होगा डिजिटल रेवोल्यूशन, दुनिया को होगा फायदा

Data centers in space
विदेश

पुतिन का दावा – नए अमेरिकी प्रतिबंधों से रूस की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा खास असर

Vladimir Putin
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.