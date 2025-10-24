इज़रायल ने लेबनान में किए हवाई हमले, 2 हिज़बुल्लाह आतंकियों समेत 4 लोगों की मौत

Israel carries out air strikes in Lebanon (Representational Photo)
इज़रायल (Israel) और लेबनान (Lebanon) के आतंकी संगठन हिज़बुल्लाह (Hezbollah) के बीच युद्ध भले ही खत्म हो गया है, लेकिन दोनों के बीच कई सालों से चल रही दुश्मनी अभी भी खत्म नहीं हुई है। पिछले साल कुछ महीनों के लिए इज़रायल और हिज़बुल्लाह के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें इज़रायल ने हिज़बुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाया। इज़रायल ने हिज़बुल्लाह के लगभग सभी मुख्य अधिकारियों को ढेर करने के साथ ही बड़ी संख्या में आतंकियों को मार गिराया। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम हो गया था। हालांकि अभी भी इज़रायली सेना समय-समय पर हिज़बुल्लाह को निशाना बनाने के लिए लेबनान पर हवाई हमले करती रहती है और एक बार फिर इज़रायली सेना ने ऐसा ही किया है।
लेबनान की मीडिया ने जानकारी दी कि गुरुवार को इज़रायली सेना ने कई हवाई हमले किए। देश के दक्षिण में अरबसलीम शहर में इज़रायली सेना ने एक घर को निशाना बनाकर हवाई हमले किए, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही इज़रायली सेना ने देश के पूर्वी हिस्से में बालबेक जिले में भी हवाई हमले किए, जिनमें 2 हिज़बुल्लाह आतंकी मारे गए। मारे गए आतंकियों की पहचान भी हो गई है। इन आतंकियों के नाम मोहम्मद हैदर जाज़िनी और हिशाम खलील नाम बताए जा रहे हैं, जिसकी पुष्टि लेबनान के एक खुफिया सूत्र ने की है।
इज़रायली हवाई हमलों में अरबसलीम और बालबेक में कई लोग घायल भी हो गए। घायलों को नज़दीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है।
