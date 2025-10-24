इज़रायल ने लेबनान में किए हवाई हमले, 2 हिज़बुल्लाह आतंकियों समेत 4 लोगों की मौत

इज़रायल (Israel) और लेबनान (Lebanon) के आतंकी संगठन हिज़बुल्लाह (Hezbollah) के बीच युद्ध भले ही खत्म हो गया है, लेकिन दोनों के बीच कई सालों से चल रही दुश्मनी अभी भी खत्म नहीं हुई है। पिछले साल कुछ महीनों के लिए इज़रायल और हिज़बुल्लाह के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें इज़रायल ने हिज़बुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाया। इज़रायल ने हिज़बुल्लाह के लगभग सभी मुख्य अधिकारियों को ढेर करने के साथ ही बड़ी संख्या में आतंकियों को मार गिराया। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम हो गया था। हालांकि अभी भी इज़रायली सेना समय-समय पर हिज़बुल्लाह को निशाना बनाने के लिए लेबनान पर हवाई हमले करती रहती है और एक बार फिर इज़रायली सेना ने ऐसा ही किया है।