इज़रायल के वित्त मंत्री ने दी धमकी – “अगर हमास ने नहीं किया सरेंडर तो…”

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच 7 अक्टूबर 2023 से चल रहे युद्ध पर विराम लगने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। हमास ने मध्यस्थों का 60 दिन के सीज़फायर के बदले आधे बंधकों की रिहाई के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हालांकि इस पर अभी तक इज़रायल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस बीच गाज़ा पर इज़रायली हमले जारी हैं, जिनमें हर दिन कई मौतें हो रही हैं। इज़रायली सेना, गाज़ा सिटी पर कब्ज़े की तैयारी में है और इस वजह से बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी, गाज़ा सिटी को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। इसी बीच इज़रायल के वित्त मंत्री ने हमास को धमकी दे दी है।