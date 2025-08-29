Patrika LogoSwitch to English

इज़रायल के वित्त मंत्री ने दी धमकी – “अगर हमास ने नहीं किया सरेंडर तो…”

Israel-Hamas War: इज़रायल के विदेश मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच ने युद्ध के बीच अब हमास को एक बड़ी धमकी दे दी है। क्या कहा इज़रायली विदेश ने? आइए जानते हैं।

भारत

Tanay Mishra

Aug 29, 2025

Bezalel Smotrich and Benjamin Netanyahu
Bezalel Smotrich and Benjamin Netanyahu (Photo - Washington Post)

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच 7 अक्टूबर 2023 से चल रहे युद्ध पर विराम लगने की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। हमास ने मध्यस्थों का 60 दिन के सीज़फायर के बदले आधे बंधकों की रिहाई के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। हालांकि इस पर अभी तक इज़रायल की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इस बीच गाज़ा पर इज़रायली हमले जारी हैं, जिनमें हर दिन कई मौतें हो रही हैं। इज़रायली सेना, गाज़ा सिटी पर कब्ज़े की तैयारी में है और इस वजह से बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी, गाज़ा सिटी को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जा रहे हैं। इसी बीच इज़रायल के वित्त मंत्री ने हमास को धमकी दे दी है।

"अगर हमास ने नहीं किया सरेंडर तो…"

इज़रायल के विदेश मंत्री बेज़लेल स्मोट्रिच (Bezalel Smotrich) ने आज, शुक्रवार, 29 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हमास को धमकी दे दी। स्मोट्रिच ने कहा, "अगर हमास ने हथियार नहीं डाले और बंधकों को रिहा करते हुए सरेंडर नहीं किया, तो हम गाज़ा के कुछ हिस्से को फिलिस्तीनियों से अलग करते हुए उस पर धीरे-धीरे कब्ज़ा शुरू कर देंगे।"

हमास को देना चाहिए अल्टीमेटम

स्मोट्रिच चाहते हैं कि हमास को अल्टीमेटम दे दिया जाए, जिसके अनुसार उसे हथियार डालने होंगे, बंधकों को छोड़ना होगा और पूरी तरह से सरेंडर करना होगा। स्मोट्रिच ने यह भी कहा कि अगर हमास इस अल्टीमेटम को स्वीकार नहीं करता, तो इज़रायल को 4 हफ्ते तक हर हफ्ते गाजा के एक हिस्से को अपने नियंत्रण में ले लेना चाहिए, जिससे गाज़ा का ज़्यादातर हिस्सा पूरी तरह से इज़रायल के नियंत्रण में आ जाए।

तीन चरणों में हो सकता है यह काम

स्मोट्रिच ने बताया कि उनके इस प्रस्ताव को तीन चरणों में पूरा किया जा सकता है। पहले चरण में गाज़ा के फिलिस्तीनियों को दक्षिण की ओर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया जाएगा। दूसरे चरण में इज़रायल, गाज़ा के उत्तरी और मध्य क्षेत्रों की घेराबंदी करेगा ताकि वहाँ मौजूद हमास के आतंकियों का सफाया किया जा सके। तीसरे और अंतिम चरण में इन क्षेत्रों को इज़रायल के नियंत्रण में लेकर इज़रायल में ही विलय कर दिया जाएगा।

स्मोट्रिच ने किया नेतन्याहू से आग्रह

स्मोट्रिच ने दावा किया कि इस प्लान को 3-4 महीनों में लागू किया जा सकता है। उन्होंने इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) से इस प्लान को तुरंत पूरी तरह से अपनाने का आग्रह किया है।

