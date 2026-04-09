Patrika Explain: ट्रंप के फैसले से नेतन्याहू नाराज, बातचीत के अंतिम समय में इजरायल की एंट्री, क्या है सीजफायर की पूरी इनसाइड स्टोरी?

उधर, देश की जनता को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि यह युद्धविराम अस्थायी है और संघर्ष का अंत नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारे अभी भी लक्ष्य पूरे करने बाकी हैं और हम उन्हें हासिल करेंगे। चाहे समझौते से या फिर लड़ाई को फिर से शुरू करके। हम किसी भी जरूरी पल में लड़ाई में लौटने के लिए तैयार हैं। हमारी उंगली ट्रिगर पर है। यह अभियान का अंत नहीं, बल्कि हमारे सभी उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने आगे कहा कि ईरान इस विराम में घायल और पहले से कहीं कमजोर होकर प्रवेश कर रहा है।