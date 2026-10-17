वेस्ट बैंक में बवाल: नकाबपोश इजराइली सेटलर्स ने यूरोपीय राजनयिकों को घेरा, गाड़ियों के शीशे तोड़कर किया हमला

इजराइली सेटलर्स का यह हमला सिर्फ विदेशी राजनयिकों तक ही सीमित नहीं रहा। फलस्तीनी लेखक इहाब हसन के अनुसार, नकाबपोशों ने रामल्लाह के पास स्थित इस ईसाई गांव के स्थानीय लोगों पर भी डंडों से हमला किया। इस हिंसक हमले में एक 12 साल का बच्चा और एक बुजुर्ग महिला गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इस घटना के बाद से पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और अंतरराष्ट्रीय राजनयिकों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।