ईरान से तनाव के बीच इजरायल को लगा बड़ा झटका, इटली ने सस्पेंड किया रक्षा समझौता

Italy-Israel Defense Agreement: अमेरिका-ईरान के बीच जारी तनाव के बीच लेबनान और इजरायल के बीच वाशिंगटन में 33 साल बाद आमने-सामने वार्ता होने जा रही है। मौजूदा परिस्थितियों के बीच इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने मंगलवार को वेरोना में एक कार्यक्रम के दौरान बेहद हैरानी भरी घोषणा कर हैरान कर दिया है। दरअसल, ईरान ने इजरायल के साथ अपने रक्षा समझौते को सस्पेंड करने का निर्णय लिया है। हालांकि उनकी तरफ से इसको लेकर कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है।