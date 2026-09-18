Italy deploy Warships: बाब-अल-मंदेब में बढ़ा खतरा! इटली ने उतारे युद्धपोत, अब हूतियों की चुनौती के बीच होगी समुद्री सुरक्षा

Bab al-Mandeb: लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर बढ़ते खतरे के बीच इटली ने समुद्री सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम उठाने का फैसला किया है। रक्षा मंत्री गुइडो क्रोसेतो ने कहा है कि इटली अपने व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए नौसैनिक बलों को सक्रिय करेगा और यूरोपीय संघ के सामूहिक फैसले का इंतजार नहीं करेगा। बाब-अल-मंदेब की सुरक्षा को लेकर उठी यह चिंता केवल इटली तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति पर भी असर डाल सकती है।