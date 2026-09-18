Iran War: ईरान के साथ अमेरिका की लड़ाई में अपनी सेना नहीं भेजेगा दक्षिण कोरिया, राष्ट्रपति ली जे-म्युंग का बड़ा ऐलान

देश में पिछले कुछ हफ्तों से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। लोग हॉर्मुज स्ट्रेट में सैनिक भेजने के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे। कई नागरिक संगठन और विपक्षी आवाजें कह रही थीं कि युवा जवानों को किसी दूसरे देश की लड़ाई में मत झोंको। राष्ट्रपति के इस बयान से इन प्रदर्शनकारियों को थोड़ी राहत जरूर मिली है।