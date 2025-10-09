जैश-ए-मोहम्मद तैयार कर रहा महिला ब्रिगेड, धर्म के नाम पर यूपी और कश्मीर की महिलाओं का कर रहा ब्रेनवाश

इसका संगठन का एक सर्कुलर भी सामने आया है। इसे धार्मिक रंग देने के लिए इसके सर्कुलर में मक्का और मदीना की तस्वीरें लगाई गई हैं। साथ ही बिस्मिल्लाह और कुरान की आयतों का भी इस्तेमाल किया गया है। मुस्लिम महिलाओं को प्रभावित करने के लिए इसमें भावनात्मक बातें भी लिखी गई है। जैश का यह महिला संगठन भी उसी की तरह सेल-बेस्ड स्ट्रक्चर पर चलता है। इसका अर्थ है कि यह कई छोटे ग्रुप्स में काम करता है जो सोशल मीडिया या मदरसों के जरिए लोगों को जोड़ते है और संगठन के लिए चंदा भी जुटाते है। इन संगठनों में संदेश भी इन्ही माध्यमों से एक दूसरे तक पहुंचाए जाते है।