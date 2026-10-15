Bloomberg New Economy Forum: जयशंकर की चीन को दो-टूक, सीमा पर शांति नहीं तो रिश्ते नहीं

जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ आर्थिक संबंधों में भी गंभीर समस्याएं हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार का संतुलन चीन के पक्ष में है। कई क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों को चीन के बाजार में पर्याप्त पहुंच नहीं मिली और वे वहां सफलतापूर्वक कारोबार नहीं कर पाईं। इसके विपरीत, भारत ने चीनी कंपनियों को समान अवसर दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि निवेश, बाजार तक पहुंच और कारोबारी नीतियों से जुड़े फैसले सीमा विवाद से अलग होंगे। भारत कारोबार के लिए सीमा विवाद का पूरी तरह समाधान होने की शर्त नहीं रख रहा, लेकिन सीमा पर शांति बनाए रखना जरूरी है।