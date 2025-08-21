डोनाल्ड ट्रंप को ठेंगा,मॉस्को में मिले जयशंकर और पुतिन, व्यापार और रक्षा पर जम कर हुई ये बात

India Russia Strategic Partnership: अमेरिकी प्रेसीडेंट डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) की नाराजगी की परवाह न करते हुए भारत ने रूस के साथ अपने रिश्ते और मजबूत कर लिए हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ( Putin) से मुलाकात की। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय से जारी बयान के अनुसार, इस बैठक में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ( sergey lavrov), रूस के उपप्रधानमंत्री और भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक सहयोग) के रूसी हिस्से के अध्यक्ष डेनिस मांटुरोव तथा रूस में भारत के राजदूत विनय कुमार (Vinay Kumar) भी मौजूद रहे।