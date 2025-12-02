जापान का सख्त कदम : अब मुसलमानों को दफनाने के लिए जमीन नहीं मिलेगी, क्या है पूरा मामला ?

इस फैसले के पीछे जापान की कई बड़ी चुनौतियां छिपी हुई हैं। देश में बुजुर्ग आबादी तेजी से बढ़ रही है, जिससे कब्रिस्तानों पर पहले से ही दबाव है। टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों में हर इंच जमीन सोने के भाव बिकती है। मुस्लिम समुदाय कई वर्षों से कब्रिस्तान की मांग कर रहा है, लेकिन अब सरकार ने दरवाजा साफ तौर पर बंद कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला प्रवासी नीतियों पर बुरा असर डाल सकता है। अगर मुसलमानों को लगेगा कि उनका धार्मिक अधिकार सुरक्षित नहीं है, तो जापान कौन आएगा ? खासकर, लेबर शॉर्टेज के इस दौर में जापान को कुशल श्रमिकों की सख्त जरूरत है। यह कदम देश के आर्थिक विकास को भी झटका दे सकता है।