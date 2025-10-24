Viral Video: जापानी व्यक्ति ने भारत के लिए कह दी बड़ी बात, सोशल मीडिया पर धूम

Japanese Man Dharma Yoga: सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाला वीडियो वायरल (Viral Video India) हो रहा है, जिसमें भारत में रहने वाला एक जापानी व्यक्ति नोजोमु हागिहारा (Nozomu Hagihara) भारत में जीवन से मिली अपनी सबसे बड़ी सीख शेयर कर रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इस वीडियो में उन्होंने 'धर्म योग' (Japanese Man Dharma Yoga) की अवधारणा को समझाया, जो योग के शारीरिक अभ्यास से कहीं ज्यादा है। नोजोमु ने बताया कि धर्म योग का मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी में यम (नैतिक संयम) और नियम (अनुशासन) जैसे सिद्धांतों को अपनाना। इसमें अहिंसा, सत्य, चोरी न करना और संयम जैसे मूल्य शामिल हैं। इस हृदयस्पर्शी संदेश ने भारतीय नेटिजन्स का दिल जीत लिया और उनकी भारतीय दर्शन की समझ की खूब तारीफ हो रही है।