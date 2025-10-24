Patrika LogoSwitch to English

Viral Video: जापानी व्यक्ति ने भारत के लिए कह दी बड़ी बात, सोशल मीडिया पर धूम

Japanese Man Dharma Yoga: भारत में रहने वाले जापानी व्यक्ति नोजोमु हागिहारा का धर्म योग पर वीडियो वायरल हुआ।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 24, 2025

Japanese Man Dharma Yoga

भारत में रह रहे जापानी व्यक्ति नोजोमु हागिहारा। (फोटो: @india_nono_/Instagram)

Japanese Man Dharma Yoga: सोशल मीडिया पर एक दिल को छू लेने वाला वीडियो वायरल (Viral Video India) हो रहा है, जिसमें भारत में रहने वाला एक जापानी व्यक्ति नोजोमु हागिहारा (Nozomu Hagihara) भारत में जीवन से मिली अपनी सबसे बड़ी सीख शेयर कर रहा है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है। इस वीडियो में उन्होंने 'धर्म योग' (Japanese Man Dharma Yoga) की अवधारणा को समझाया, जो योग के शारीरिक अभ्यास से कहीं ज्यादा है। नोजोमु ने बताया कि धर्म योग का मतलब है रोजमर्रा की जिंदगी में यम (नैतिक संयम) और नियम (अनुशासन) जैसे सिद्धांतों को अपनाना। इसमें अहिंसा, सत्य, चोरी न करना और संयम जैसे मूल्य शामिल हैं। इस हृदयस्पर्शी संदेश ने भारतीय नेटिजन्स का दिल जीत लिया और उनकी भारतीय दर्शन की समझ की खूब तारीफ हो रही है।

धर्म योग की गहरी समझ (Dharma Yoga Philosophy)

नोजोमु ने वीडियो में कहा कि धर्म योग केवल योग मैट पर आसन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह जीवन को जागरूकता और करुणा के साथ जीने की कला है। उन्होंने अहिंसा (सभी प्राणियों के प्रति दया), सत्य (ईमानदारी), और अस्तेय (दूसरों का समय या विश्वास न चुराना) जैसे सिद्धांतों पर जोर दिया। उनके इस विचार ने लोगों को प्रभावित किया, क्योंकि यह भारतीय योग दर्शन की गहराई को सरलता से दर्शाता है। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया, "धर्म योग हमें सिखाता है कि योग शरीर की लचक से ज्यादा मन और हृदय की जागरूकता है।" इस संदेश ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक मंच पर चमकाया।

सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रतिक्रिया

वीडियो के इंस्टाग्राम पर वायरल होने के बाद यूजर्स ने नोजोमु की जमकर तारीफ की। एक यूजर ने लिखा, "आपने योग की सही आत्मा को समझा, यह प्रेरणादायक है!" एक अन्य ने कहा, "एक संस्कृत विद्वान के तौर पर मुझे गर्व है कि आप योग के आठ अंगों को इतनी खूबसूरती से समझ रहे हैं।" कई लोगों ने उनके भारत और भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेम को सराहा। X और इंस्टाग्राम पर यूजर्स ने इसे सांस्कृतिक एकता का प्रतीक बताया। यह वीडियो न केवल भारत की आध्यात्मिकता को बल देता है, बल्कि वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक समझ को भी बढ़ावा देता है।

सांस्कृतिक सेतु का निर्माण

यह वीडियो भारत और जापान के बीच सांस्कृतिक सेतु का शानदार उदाहरण है। नोजोमु जैसे लोग, जो भारत में रहकर इसकी संस्कृति को गहराई से समझते हैं, वैश्विक एकता को बढ़ावा देते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि योग और भारतीय दर्शन की वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ रही है, और ऐसे वीडियो इसे और प्रोत्साहित करते हैं। यह घटना दर्शाती है कि भारतीय संस्कृति की गहराई न केवल स्थानीय लोगों, बल्कि विदेशियों को भी प्रेरित कर रही है। यह भारत की सॉफ्ट पावर को मजबूत करने का एक मौका है।

अब आगे क्या होगा अगला कदम ?

इस वायरल वीडियो के बाद लोग नोजोमु के अगले कदमों पर नजर रख रहे हैं। क्या वह और वीडियो बनाकर भारतीय दर्शन को विश्व तक पहुंचाएंगे? क्या यह भारत में योग और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देने के लिए नई पहल का आधार बनेगा? कई यूजर्स ने सुझाव दिया कि नोजोमु को योग प्रशिक्षण कार्यशालाओं में शामिल किया जाए ताकि उनकी समझ को और व्यापक मंच मिले। यह देखना दिलचस्प होगा कि यह वीडियो भारत में योग की लोकप्रियता को कैसे प्रभावित करता है।

योग

