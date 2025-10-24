Viral Video:दिवाली पर लंदन की सड़कों पर गाड़ियों से आतिशबाजी करने का वीडियो वायरल हो गया

यह घटना केवल एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि यह त्योहारों को मनाने के तरीके पर सवाल उठाती है। दीवाली जैसे त्योहार खुशी और एकता का प्रतीक हैं, लेकिन ऐसी लापरवाह हरकतें इसकी गरिमा और विदेश में भारत की छवि को ठेस पहुंचा सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए। लंदन जैसे बहुसांस्कृतिक शहर में, जहां दिवाली बड़े उत्साह से मनाई जाती है, ऐसी घटनाएं भारतीयों की नकारात्मक छवि बना सकती हैं। यह समाज को यह सोचने पर मजबूर करता है कि उत्सव का उत्साह सुरक्षा और नियमों की अनदेखी का बहाना नहीं होना चाहिए।