Viral Video:दिवाली पर लंदन की सड़कों पर गाड़ियों से आतिशबाजी करने का वीडियो वायरल हो गया

Diwali Fireworks London:लंदन में दिवाली के दौरान चलती गाड़ियों से आतिशबाजी करने का वीडियो वायरल हुआ है।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 24, 2025

Diwali Fireworks London

दिवाली पर लंदन की सड़कों पर गाड़ियों से आतिशबाजी। (स्क्रीन शॉट :X Handle @kingkapoor72.)

Diwali Fireworks London: लंदन की सड़कों पर दिवाली के त्योहार के उत्सव ने एक अनोखा और विवादास्पद रूप ले लिया। एक वायरल वीडियो में कुछ लोग चलती गाड़ियों से आतिशबाजी करते हुए (Diwali Fireworks London) नजर आए, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। यह घटना दिवाली के जश्न के दौरान हुई, जब लंदन की सड़कों पर गाड़ियों से आतिशबाजी (Fireworks from Moving Cars) की गई। इस वीडियो ने न केवल लोगों का ध्यान खींचा, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल भी उठाए। लोग इस हरकत को लापरवाह और खतरनाक बता रहे हैं, क्योंकि इससे सड़क पर चल रहे लोगों और वाहनों को नुकसान हो सकता था।

सोशल मीडिया पर भारी हंगामा

वीडियो के इंटरनेट पर फैलते ही सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं। कई यूजर्स ने इसे दिवाली जैसे पवित्र त्योहार की भावना के खिलाफ बताया। X पर यूजर्स ने इस हरकत की निंदा करते हुए कहा कि उत्सव मनाने का यह तरीका न केवल गैर कानूनी है, बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी खतरा है। कुछ लोगों ने लंदन पुलिस से इस मामले की जांच करने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस वीडियो ने दीवाली उत्सव को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है कि त्योहारों को कैसे जिम्मेदारी से मनाया जाना चाहिए।

पुलिस और प्रशासन की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा

इस वायरल वीडियो के बाद अब सबकी नजर लंदन पुलिस और स्थानीय प्रशासन पर है। लोगों का मानना है कि ऐसी लापरवाही भरी हरकतें रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। हालांकि, अभी तक इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। कुछ यूजर्स ने सुझाव दिया है कि गाड़ियों के नंबर प्लेट के आधार पर जिम्मेदार लोगों की पहचान की जाए और उन पर जुर्माना लगाया जाए। यह घटना त्योहारों के दौरान सड़क सुरक्षा और नियमों का पालन करने की जरूरत को रेखांकित करती है।

त्योहारों में जिम्मेदारी की जरूरत

यह घटना केवल एक वायरल वीडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि यह त्योहारों को मनाने के तरीके पर सवाल उठाती है। दीवाली जैसे त्योहार खुशी और एकता का प्रतीक हैं, लेकिन ऐसी लापरवाह हरकतें इसकी गरिमा और विदेश में भारत की छवि को ठेस पहुंचा सकती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि लोगों को त्योहारों के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर जिम्मेदारी से व्यवहार करना चाहिए। लंदन जैसे बहुसांस्कृतिक शहर में, जहां दिवाली बड़े उत्साह से मनाई जाती है, ऐसी घटनाएं भारतीयों की नकारात्मक छवि बना सकती हैं। यह समाज को यह सोचने पर मजबूर करता है कि उत्सव का उत्साह सुरक्षा और नियमों की अनदेखी का बहाना नहीं होना चाहिए।

अब क्या होगा अगला कदम ?

इस वीडियो के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या लंदन में दिवाली उत्सव के लिए विशेष दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे ? क्या पुलिस इस मामले में कार्रवाई करेगी या यह सिर्फ एक वायरल वीडियो बन कर रह जाएगा? लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कदम उठाएगा। साथ ही, यह भी जरूरी है कि दिवाली जैसे त्योहारों को सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से मनाने के लिए जागरूकता लाई जाए।

