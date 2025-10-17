ट्रंप का तीसरा वार! जॉन बोल्टन पर गुप्त दस्तावेज लीक करने का बड़ा केस, क्या उन्हें 10 साल की जेल होगी ?

Trump Bolton Indictment: डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) के पुराने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन (John Bolton) पर गुरुवार को मरिलैंड कोर्ट ने 18 केस कर दिए। यह मामला 2018-19 का है, जब उन्होंने अपनी 'डायरी जैसी' नोट्स परिवार वालों को पर्सनल ईमेल से भेजीं। ये नोट्स अमेरिका की सीक्रेट फॉरेन पॉलिसी ( Secret foreign policy) के थे। हर चार्ज पर 10 साल जेल हो सकती है! बोल्टन कहते हैं, "यह तो अनक्लासिफाइड थे, ट्रंप का बदला है।"