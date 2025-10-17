ट्रंप का तीसरा वार! जॉन बोल्टन पर गुप्त दस्तावेज लीक करने का बड़ा केस, क्या उन्हें 10 साल की जेल होगी ?

डोनाल्ड ट्रंप के पुराने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन। (फोटो: वाशिंगटन पोस्ट)
Trump Bolton Indictment: डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) के पुराने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जॉन बोल्टन (John Bolton) पर गुरुवार को मरिलैंड कोर्ट ने 18 केस कर दिए। यह मामला 2018-19 का है, जब उन्होंने अपनी 'डायरी जैसी' नोट्स परिवार वालों को पर्सनल ईमेल से भेजीं। ये नोट्स अमेरिका की सीक्रेट फॉरेन पॉलिसी ( Secret foreign policy) के थे। हर चार्ज पर 10 साल जेल हो सकती है! बोल्टन कहते हैं, "यह तो अनक्लासिफाइड थे, ट्रंप का बदला है।"
बोल्टन का AOL ईमेल 2021 में हैक हो गया। अमेरिकी एजेंट्स को शक है, ईरान गवर्नमेंट ने किया। हैकर्स ने बोल्टन को धमकी दी- "FBI को बोल्टन के ईमेल लीक पता चल जाएं तो हिलरी ईमेल जैसा स्कैंडल!" FBI ने इस साल बोल्टन के बेथेस्डा घर और ऑफिस पर छापा मारा। वहां 'ट्रंप I-IV' और 'सीक्रेट' लेबल वाली फाइल्स मिलीं।
ट्रंप ने व्हाइट हाउस में कहा, "बोल्टन बैड गाय है!" यह ट्रंप का तीसरा हमला है। पहले जेम्स कोमी पर झूठ बोलने का केस, फिर न्यूयॉर्क AG लेटिशिया जेम्स पर बैंक फ्रॉड। बोल्टन की बुक 'द रूम व्हेयर इट हैपन्ड' में ट्रंप को 'पागल' बताया था। अब ट्रंप प्रेशर डाल कर DOJ को बोल्टन पर तेजी से चार्ज करवा रहे हैं।
बोल्टन के वकील एबी लोवेल बोले, "FBI को सन 2021 से यह पता था, सब क्लियर हो चुका!" बोल्टन ने स्टेटमेंट दिया- "मैं कभी अमेरिका की सिक्योरिटी खतरे में नहीं डालूंगा। यह ट्रंप का आलोचकों को डराने का प्लान है।" कोर्ट में लड़ेंगे, ट्रंप के पॉवर एब्यूज को एक्सपोज करेंगे। क्लासिफाइड फाइल्स की वजह से ट्रायल में महीनों लगेंगे।
ट्रंप खुद पर 40 चार्ज झेल चुके हैं, लेकिन केस खारिज हो गया। बाइडन के घर सीक्रेट डॉक्स मिले, पर स्पेशल काउंसल ने क्लीन चिट दी। बोल्टन पर सुबूत मजबूत बताए जा रहे हैं। DOJ के नेशनल सिक्योरिटी हेड जॉन आइजनबर्ग व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिले। क्या यह राजनीतिक बदला है? एक्सपर्ट्स कहते हैं, हां!
ट्रंप की ये चाल अमेरिकी डेमोक्रेसी पर सवाल खड़ी कर रही। बोल्टन हारेंगे या ट्रंप का ब्लफ पकड़ा जाएगा? सोशल मीडिया पर बवाल मचा, #BoltonIndictment ट्रेंडिंग!
(वॉशिंग्टन पोस्ट का यह आलेख पत्रिका.कॉम पर दोनों समूहों के बीच विशेष अनुबंध के तहत पोस्ट किया गया है।)
