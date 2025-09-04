पुतिन को लेकर पत्रकार ने ऐसा पूछा कि भड़क गए ट्रंप, फिर भारत को घसीटा, कहा- ‘आप दूसरी नौकरी ढूंढ लें’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) से पत्रकार (Journalist) ने रूस और व्लादिमीर पुतिन (Putin) को लेकर चुभता हुआ सवाल पूछा। पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि रूस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इस पर ट्रंप ने भड़कते हुए कहा कि आपको कैसे पता कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या आप कहेंगे कि चीन के बाद सबसे बड़े खरीदार भारत पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाना लगभग बराबर है? क्या आप कहेंगे कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? उन्होंने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाने से मॉस्को को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। रूस पर द्वितीय और तृतीय चरण के प्रतिबंध को लेकर भी काम चल रहा है। आप दूसरी ढूंढ लें।