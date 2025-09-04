Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

पुतिन को लेकर पत्रकार ने ऐसा पूछा कि भड़क गए ट्रंप, फिर भारत को घसीटा, कहा- ‘आप दूसरी नौकरी ढूंढ लें’

पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से एक पत्रकार ने पुतिन को लेकर तीखा सवाल पूछा। इस पर ट्रंप ने भड़कते हुए कहा कि आप कोई दूसरा जॉब ढूंढ लें। उन्होंने इस दौरान एक बार फिर भारत का जिक्र किया।

भारत

Pushpankar Piyush

Sep 04, 2025

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। (फोटो- IANS)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (US President Donald Trump) से पत्रकार (Journalist) ने रूस और व्लादिमीर पुतिन (Putin) को लेकर चुभता हुआ सवाल पूछा। पत्रकार ने ट्रंप से पूछा कि रूस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इस पर ट्रंप ने भड़कते हुए कहा कि आपको कैसे पता कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? क्या आप कहेंगे कि चीन के बाद सबसे बड़े खरीदार भारत पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाना लगभग बराबर है? क्या आप कहेंगे कि कोई कार्रवाई नहीं हुई? उन्होंने कहा कि भारत पर टैरिफ लगाने से मॉस्को को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ है। रूस पर द्वितीय और तृतीय चरण के प्रतिबंध को लेकर भी काम चल रहा है। आप दूसरी ढूंढ लें।

ओवल ऑफिस में पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी के साथ द्विपक्षीय बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि भारत को स्पष्ट चेतावनी दी गई थी। यदि वह रूस से तेल खरीदना जारी रखता है तो उन्हें समस्याएं होंगी। अमेरिका ने भारत पर रूसी तेल खरीदने के कारण 25 फीसदी अतिरिक्ट टैरिफ लगाया है। भारत पर कुल 50 फीसदी अमेरिकी टैरिफ लागू है।

वहीं, जब उनसे चीन के विक्ट्री परेड के दौरान पुतिन, किम जोंग उन और शी जिनपिंग की केमेस्ट्री को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने एक बार फिर भारत का राग अलापा। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने पर भारत पर टैरिफ लगाया है। हम अन्य मामलों में भी विचार कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें

वित्त मंत्री निर्मला बोलीं- ‘GST रिफॉर्म का ट्रंप टैरिफ से कनेक्शन नहीं’, जानिए देश भर के नेताओं ने क्या कहा?
राष्ट्रीय
Nirmala Sitharaman's reaction on GST reforms

भारत दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाला देश

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत, दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाला देश था। अब भारत ने टैरिफ नहीं लगाने का प्रस्ताव दिया है। वहीं, फ्रांस में पूर्व भारतीय राजदूत और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में जडेजा मोटवानी इंस्टीट्यूट फॉर अमेरिकन स्टडीज के महानिदेशक, मोहन कुमार ने ट्रंप प्रशासन के इस दावे का खंडन किया है।

मोहन कुमार ने कहा कि अमेरिका द्वारा शुरू किया गया टैरिफ युद्ध विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) समझौतों के तहत उसकी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि भारत का व्यापार-भारित टैरिफ "सम्मानजनक 4.6 प्रतिशत" है, जबकि साधारण औसत टैरिफ लगभग 16 प्रतिशत है। मोहन कुमार ने कहा कि भारत अपने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि क्षेत्र में उच्च टैरिफ रखता है। भारत की कोई भी सरकार कृषि सेक्टर में टैरिफ को कम नहीं करेगी। यह उसके लिए आत्महत्या के समान होगी।

हम किसानों के हितों से नहीं करेंगे समझौता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस पर जोर देते हुए कहा है कि बाहरी दबाव में घरेलू प्राथमिकताओं से समझौता नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन हम इसे सहन करेंगे। भारत सरकार किसानों, पशुपालकों के हितों से समझौता नहीं करेगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

04 Sept 2025 08:54 am

Hindi News / World / पुतिन को लेकर पत्रकार ने ऐसा पूछा कि भड़क गए ट्रंप, फिर भारत को घसीटा, कहा- ‘आप दूसरी नौकरी ढूंढ लें’

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट