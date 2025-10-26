कमला हैरिस 2028 में फिर लड़ सकती हैं चुनाव, ट्रंप को जमकर कोसा, क्या अमेरिका को मिलेगी पहली महिला राष्ट्रपति?

Kamla Harris: अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने कहा कि वह 2008 के राष्ट्रपति चुनाव (US presidential election) की दौड़ में शामिल हो सकती हैं। बीते शनिवार को एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस को आने वाले सालों में एक महिला राष्ट्रपति मिलेगी। हैरिस ने कहा कि उनकी राजनीतिक लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। हैरिस ने कहा कि वह कभी भी सर्वे या पोल को देखकर अपने फैसले नहीं लेती हैं। डेमोक्रेटिक नेता कमला हैरिस 2024 के चुनाव में रिपब्लिकन राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हार गईं थी।