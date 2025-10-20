एवरेस्ट के आखिरी शेरपा योद्धा अलविदा! कांचा शेरपा की 92 साल की अमर कहानी – पुल बनाया, सपने शिखर पर चढ़ाए!

Kancha Sherpa Death: सन 1953 के एवरेस्ट अभियान के अंतिम जीवित सदस्य कांचा शेरपा (Kancha Sherpa) का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार (Kancha Sherpa Death) किया गया। उन्होंने 92 वर्ष की आयु में काठमांडू स्थित अपने निजी आवास पर अंतिम सांस ली। शेरपा सर एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे शेरपा (Hillary Tenzing Sherpa Team) के नेतृत्व वाले अभियान दल का हिस्सा थे । उन्होंने अपने अंतिम दिन एवरेस्ट के प्रवेश द्वार, नामचे बाज़ार स्थित अपने पैतृक घर में बिताए। नेपाल पर्वतारोहण संघ (NMA) के अध्यक्ष फुर ग्यालजे शेरपा ने एएनआई को बताया, " कांचा शेरपा एक महान पर्वतारोही (Sherpa Mountaineering Legend)हैं। वह पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। एवरेस्ट की पहली चढ़ाई के बाद वह जीवित बचे एकमात्र पर्वतारोही (Nepal State Funeral Everest) थे। वह पूरे पर्वतीय पर्यटन उद्योग - पर्वतारोहियों और पर्वतीय साहसिक समुदाय - के लिए हमारे गॉडफादर हैं। वह एक महान हस्ती हैं जिन्होंने पर्वतारोहण उद्योग को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए कड़ी मेहनत की और नेपाल के पर्यटन उद्योग को फलने - फूलने में मदद की।"