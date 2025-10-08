UK-India Free Trade Agreement: कीर स्टार्मर की भारत यात्रा, ब्रेक्जिट के बाद मुंबई में सबसे बड़ा समझौता

यूके-भारत मुक्त व्यापार समझौता। (फोटो: X Handle)
UK-India Free Trade Agreement: ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर (Keir Starmer India Visit) ने 8 अक्टूबर 2025 को मुंबई में व्यापारिक नेताओं से मुलाकात की और भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (UK-India Free Trade Agreement) को ब्रेक्जिट के बाद का सबसे बड़ा समझौता बताया। यह उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है, जो पीएम नरेंद्र मोदी ( PM Modi) की जुलाई 2024 की यूके यात्रा का जवाबी दौरा है। स्टार्मर 125 से अधिक व्यापारिक नेताओं और अधिकारियों के साथ भारत पहुंचे, जो ब्रिटेन का अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल है। मुंबई के ताज महल पैलेस में उन्होंने उद्योग जगत के दिग्गजों से कहा, “यह समझौता ब्रेक्जिट के बाद हमारा सबसे महत्वपूर्ण कदम है।” इस FTA से दोनों देशों के बीच सालाना दो खरब अस्सी अरब पचास करोड़ रुपये का व्यापार बढ़ाने का लक्ष्य है।
जुलाई 2024 में साइन हुआ यह समझौता कपड़ा, व्हिस्की, और कार जैसे सामानों पर टैरिफ में भारी कटौती करता है। ब्रिटेन 99.1% टैरिफ लाइनों पर शून्य या कम शुल्क देगा, जिससे भारतीय निर्यात को ब्रिटिश बाजार में बढ़ावा मिलेगा। इससे कपड़ा, चमड़ा, और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में हजारों नौकरियां पैदा होंगी।
यह समझौता 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखता है। स्टार्मर ने इसे भारत का भी अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया। पीएम मोदी ने एक्स पर स्टार्मर का स्वागत करते हुए कहा, “यह यात्रा हमारे साझा दृष्टिकोण को मजबूत करेगी।”
बहरहाल मुंबई हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम देवेंद्र फडणवीस, और अन्य नेताओं ने स्टार्मर का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत-ब्रिटेन साझेदारी का नया अध्याय बताया। स्टार्मर ने मुंबई में व्यापारियों के साथ सेल्फी लेकर हल्का-फुल्का माहौल भी बनाया। (ANI.)
