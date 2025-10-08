Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

UK-India Free Trade Agreement: कीर स्टार्मर की भारत यात्रा, ब्रेक्जिट के बाद मुंबई में सबसे बड़ा समझौता

UK-India Free Trade Agreement: ब्रिटिश पीएम कीर स्टार्मर ने भारत-ब्रिटेन FTA को ब्रेक्जिट के बाद सबसे बड़ा समझौता बताया।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 08, 2025

UK-India Free Trade Agreement

यूके-भारत मुक्त व्यापार समझौता। (फोटो: X Handle)

UK-India Free Trade Agreement: ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर (Keir Starmer India Visit) ने 8 अक्टूबर 2025 को मुंबई में व्यापारिक नेताओं से मुलाकात की और भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते (UK-India Free Trade Agreement) को ब्रेक्जिट के बाद का सबसे बड़ा समझौता बताया। यह उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा है, जो पीएम नरेंद्र मोदी ( PM Modi) की जुलाई 2024 की यूके यात्रा का जवाबी दौरा है। स्टार्मर 125 से अधिक व्यापारिक नेताओं और अधिकारियों के साथ भारत पहुंचे, जो ब्रिटेन का अब तक का सबसे बड़ा व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल है। मुंबई के ताज महल पैलेस में उन्होंने उद्योग जगत के दिग्गजों से कहा, “यह समझौता ब्रेक्जिट के बाद हमारा सबसे महत्वपूर्ण कदम है।” इस FTA से दोनों देशों के बीच सालाना दो खरब अस्सी अरब पचास करोड़ रुपये का व्यापार बढ़ाने का लक्ष्य है।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने मुंबई में व्यापारिक नेताओं से मुलाकात की। ( फोटो: एएनआई.)

FTA के फायदे : टैरिफ में भारी कटौती

जुलाई 2024 में साइन हुआ यह समझौता कपड़ा, व्हिस्की, और कार जैसे सामानों पर टैरिफ में भारी कटौती करता है। ब्रिटेन 99.1% टैरिफ लाइनों पर शून्य या कम शुल्क देगा, जिससे भारतीय निर्यात को ब्रिटिश बाजार में बढ़ावा मिलेगा। इससे कपड़ा, चमड़ा, और इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में हजारों नौकरियां पैदा होंगी।

भारत-ब्रिटेन का भविष्य

यह समझौता 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखता है। स्टार्मर ने इसे भारत का भी अब तक का सबसे बड़ा व्यापार समझौता बताया। पीएम मोदी ने एक्स पर स्टार्मर का स्वागत करते हुए कहा, “यह यात्रा हमारे साझा दृष्टिकोण को मजबूत करेगी।”

गर्मजोशी से स्वागत

बहरहाल मुंबई हवाई अड्डे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, सीएम देवेंद्र फडणवीस, और अन्य नेताओं ने स्टार्मर का स्वागत किया। विदेश मंत्रालय ने इसे भारत-ब्रिटेन साझेदारी का नया अध्याय बताया। स्टार्मर ने मुंबई में व्यापारियों के साथ सेल्फी लेकर हल्का-फुल्का माहौल भी बनाया। (ANI.)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

pm modi

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

08 Oct 2025 03:26 pm

Hindi News / World / UK-India Free Trade Agreement: कीर स्टार्मर की भारत यात्रा, ब्रेक्जिट के बाद मुंबई में सबसे बड़ा समझौता

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

इस देश के राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला, भीड़ ने चलाई गोली, फेंके पत्थर

Ecuador President Daniel Noboa
विदेश

तेज़ रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, पाकिस्तान में 4 लोगों की मौत

Road accident
विदेश

कीर स्टार्मर की भारत यात्रा से ब्रिटेन-भारत व्यापार को नई उड़ान,विजन 2035 के लिए कैसा रहेगा यह दौरा

Keir Starmer India Visit
विदेश

“भारत से फिर हो सकता है युद्ध”, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान

Khawaja Asif
विदेश

अमेरिका में दिवाली के दिन रहेगी छुट्टी, स्कूल-कॉलेज और सरकारी दफ्तर रहेंगे बंद, जानिए किन-किन देशों में भी होती है छुट्टी

Diwali holiday in America
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.