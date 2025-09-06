कनाडा ने कबूला- खालिस्तानी आतंकियों को हिंसा फैलाने के लिए वही करता है फंडिंग, कहा- बब्बर खालसा…

रिपोर्ट में आगे बताया गया कि जांच से यह पता चला है कि कनाडा में यह सभी आतंकी संगठन कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसियों द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त करते आए हैं। बता दें कि खालिस्तानी आतंकी पंजाब को अलग देश बनाने के इरादे से हिंसक घटनाओं को अंजाम देते हैं।