नेपाल से दिल्ली भेजकर 100 लोगों की निकाली गई किडनी, बड़े रैकेट का भंडाफोड़; अब तक 5 गिरफ्तार

बता दें कि काठमांडू और दिल्ली के बीच अवैध किडनी प्रत्यारोपण रैकेट चलाने के आरोप में पहले तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उनसे मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने भंडारी और उसके साथी सुजान भारती पर शिकंजा कसा। दोनों को बीरगंज में नेपाल-भारत सीमा से गिरफ्तार किया गया।