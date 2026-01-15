ईरान ने ट्रंप की तस्वीर जारी करते हुए कहा, ‘इस बार निशाना नहीं चूकेगा’

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्र्ंप और ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई (Photo Credit - IANS/ANI)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि भरोसेमंद सूत्रों से जानकारी मिली है कि ईरान ने प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रोक दी हैं। वहां अब किसी को फांसी के फंदे पर नहीं लटकाया जाएगा। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान सरकार प्रदर्शन करने वालों को फांसी देना शुरू करती है, तो अमेरिका कड़ा जवाब देगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारता है, जो उनकी आदत है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा। हम तैयार हैं। वहीं, कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि ईरान में कोई भी फांसी हुई तो अगले 24 घंटे में अमेरिका मिलिट्री एक्शन शुरू कर सकता है। ईरान सरकार ने बुधवार को 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुलतानी को सरेआम फांसी दिए जाने का ऐलान किया था।
वहीं, ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मज़ाक उड़ाया है और उन्हें धमकी दी है। उसने 2024 में पेन्सिलवेनिया में एक कैंपेन रैली में उन पर हुए जानलेवा हमले की एक भड़काऊ तस्वीर दिखाई है, जिसके साथ चेतावनी दी गई है, "इस बार निशाना नहीं चूकेगा।
इस बीच ब्रिटेन ने तेहरान में अपना दूतावास अस्थायी रूप से बंद कर दिया है और सभी राजनयिक कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। ब्रिटेन ने तनाव को देखते हुए यह फैसला लिया है। इधर, कतर में अमेरिका ने अल उदीद एयर बेस से अपने कुछ कर्मियों को निकालने का फैसला किया, जो मध्य पूर्व में उसका सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है।
