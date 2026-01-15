ईरान ने ट्रंप की तस्वीर जारी करते हुए कहा, ‘इस बार निशाना नहीं चूकेगा’

अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को मारता है, जो उनकी आदत है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा। हम तैयार हैं। वहीं, कुछ रिपोर्ट्स में यह दावा भी किया गया है कि ईरान में कोई भी फांसी हुई तो अगले 24 घंटे में अमेरिका मिलिट्री एक्शन शुरू कर सकता है। ईरान सरकार ने बुधवार को 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुलतानी को सरेआम फांसी दिए जाने का ऐलान किया था।