दक्षिण कोरिया की ओर किम जोंग ने दागी एक और मिसाइल, इस बार 1000 KM दूर गिरा मलबा, जापान को भी भनक नहीं लगी

मिसाइल पूर्वी इलाके से दागी गई और समुद्र में करीब एक हजार किलोमीटर दूर लक्ष्य पर जा गिरी। बता दें कि एक दिन पहले भी उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया की ओर 700 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल दागी थी, जिसके बाद सीमा पर तनाव बढ़ गया था।