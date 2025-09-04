क्या किम, जिनपिंग और पुतिन की नजदीकियां अमेरिका के लिए खतरा हैं ? उत्तर कोरिया-रूस की बड़ी प्लानिंग

Kim Putin Xi Alliance: बीजिंग में चीन की सैन्य परेड के बाद, उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने महत्वपूर्ण बातचीत की। इस बैठक में दोनों देशों ने अपने बीच दीर्घकालिक सहयोग की योजना पर चर्चा की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ आयोजित सैन्य परेड में किम जोंग उन और पुतिन ने पहली बार एक साथ सार्वजनिक रूप से हिस्सा लिया। यह समारोह द्वितीय विश्व युद्ध की 80वीं वर्षगांठ और जापान पर विजय का जश्न मनाने के लिए रखा गया था। तीनों नेताओं के एक साथ खड़े होने को कई विशेषज्ञ अमेरिका के खिलाफ उनकी एकजुटता मान रहे हैं।