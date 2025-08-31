PM Modi और जिनपिंग की मुलाकात पर क्या कह रही है चीनी मीडिया, जानिए

उन्होंने कहा कि एससीओ एक रणनीतिक संगठन है और इस बार, भारत, चीन और रूस के बीच का सहयोग महत्वपूर्ण है। एक साथ आने वाले तीनों नेता बहुत मजबूत हैं। ये देश एशिया में बहुत बड़ी शक्ति हैं। एशिया भविष्य का महाद्वीप है और इन तीन देशों का साथ आना इस महाद्वीप के भविष्य के लिए निर्णायक हो सकता है। पुतिन भारत और चीन के बीच काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने आगे जोर दिया कि एससीओ शिखर सम्मेलन संभावित रूप से भारत-चीन सीमा के साथ अधिक स्थिरता ला सकता है। नेल्सन पैनसिनी डे सा ने कहा कि एससीओ ने इतने सालों से साबित किया है कि इसने संवाद के माध्यम से मध्य और दक्षिण एशिया में स्थिरता लाने में मदद की है। यह अभी भी देखा जाना बाकी है।