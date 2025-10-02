Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

लागार्डिया एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइंस का ख़ौफ़नाक हादसा: दो जेट्स टकराए, एक क्रू मेम्बर ज़ख़्मी, क्या है पूरी कहानी ?

LaGuardia Jet Collision: न्यूयॉर्क के लागार्डिया एयरपोर्ट पर दो डेल्टा जेट्स टैक्सीवे पर टकरा गए, जिसमें एक फ्लाइट अटेंडेंट जख्मी हो गई। यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया और जांच शुरू हो चुकी है।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 02, 2025

LaGuardia Jet Collision

डेल्टा एयरलाइंस का विमान। (फोटो: आईएएनएस.)

LaGuardia Jet Collision: अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित लागार्डिया एयरपोर्ट पर बुधवार रात को एक चौंकाने वाला हादसा हो गया ( LaGuardia Jet Collision)। दो रीजनल डेल्टा जेट्स टैक्सीवे पर आपस में टकरा गए (Delta Jets Crash), जिसमें एक फ्लाइट अटेंडेंट को मामूली चोट(Flight Attendant Injury) लगी। स्थानीय मीडिया के अनुसार, यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि यात्रियों का सफर अचानक रुक गया। डेल्टा एयरलाइंस ने इसे 'कम स्पीड की टक्कर' बताया है। एंडेवर एयर फ्लाइट 5047, जो उत्तरी कैरोलिना के शार्लोट से आ रही थी, और एंडेवर फ्लाइट 5155, जो वर्जीनिया के रोआनोक के लिए उड़ान भरने वाली थी, उसके बीच यह दुर्घटना (Airport Taxiway Incident) हुई। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी की पोर्ट अथॉरिटी ने पुष्टि की कि यह घटना पूर्वी समयानुसार रात 10 बजे के ठीक पहले हुई।

टक्कर कैसे हुई, पायलट की रेडियो कॉल ने खोला रहस्य

टक्कर के वक्त फ्लाइट 5047 शार्लोट से उतरकर टैक्सीवे एम पर खड़ी थी। इसी दौरान फ्लाइट 5155 का दायां विंग सीधे उसके नोज से टकरा गया, जिससे कॉकपिट के विंडस्क्रीन भी प्रभावित हुए। लाइवएटीसी.नेट पर रिकॉर्ड की गई एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ऑडियो में फ्लाइट 5047 के पायलट ने ग्राउंड कंट्रोलर को बताया, "टैक्सीवे एम पर दो सीआरजे विमान टकरा गए। उनके दाएं विंग ने हमारे नोज और कॉकपिट विंडस्क्रीन को चूमा लिया।" दूसरी तरफ, फ्लाइट 5155 के पायलट ने बताया कि टक्कर में एक फ्लाइट अटेंडेंट को घुटने में चोट लगी। पोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक, घायल व्यक्ति को मौके पर ही एमटीएस (इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन) ने प्राथमिक उपचार दिया और फिर अस्पताल ले जाया गया।

यात्रियों की संख्या और राहत का इंतजाम

टकराई हुई फ्लाइट 5047 में 57 यात्री सवार थे, जबकि फ्लाइट 5155 में 28 लोग थे। डेल्टा एयरलाइंस ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी यात्रियों को बसों से टर्मिनल तक पहुंचाया। कंपनी ने उनके लिए होटल रूम और खाने-पीने की व्यवस्था भी की। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन इस हादसे ने एयरपोर्ट के ऑपरेशंस को थोड़ी देर के लिए प्रभावित किया। डेल्टा ने बयान जारी कर कहा, "हमारे ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। हम सभी संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर इस घटना की जांच करेंगे। इस अनुभव के लिए हम यात्रियों से माफी मांगते हैं।"

जांच और सुरक्षा पर सवाल

यह हादसा एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। लागार्डिया जैसे व्यस्त एयरपोर्ट पर टैक्सीवे पर टक्कर होना दुर्लभ है, लेकिन इससे सबक लिया जाना जरूरी है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (एनटीएसबी) जांच शुरू कर चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कम स्पीड होने से बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन विमानों की मरम्मत और यात्रियों की मानसिक स्थिति पर असर पड़ेगा। डेल्टा ने एंडेवर एयर (जो उनकी सहायक कंपनी है) के दोनों विमानों को ग्राउंडेड कर जांच के अधीन रखा है।

अमेरिकी हवाई यात्रा में बढ़ते हादसे, क्या सबक ?

बहरहाल अमेरिका में हवाई यात्रा तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ऐसे हादसे सुरक्षा प्रोटोकॉल की कमजोरियों को उजागर करते हैं। पिछले सालों में कई एयरपोर्ट्स पर इसी तरह की घटनाएं हुईं, जो ग्राउंड कंट्रोल और पायलट कम्युनिकेशन पर सवाल उठाती हैं। इस टक्कर से यात्रियों को भले ही ज्यादा नुकसान न हुआ, लेकिन यह याद दिलाता है कि हवाई सफर में सतर्कता कभी कम नहीं होनी चाहिए। डेल्टा जैसी बड़ी एयरलाइंस को अब और सख्त ट्रेनिंग पर फोकस करना होगा। कुल मिलाकर, यह घटना अमेरिकी एविएशन सेक्टर के लिए एक चेतावनी है। ( इनपुट:IANS)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

02 Oct 2025 03:42 pm

Hindi News / World / लागार्डिया एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइंस का ख़ौफ़नाक हादसा: दो जेट्स टकराए, एक क्रू मेम्बर ज़ख़्मी, क्या है पूरी कहानी ?

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

PoK में आग बरकरार: सरकार ने बातचीत का दरवाजा खोला, पाकिस्तान ने ‘बाहरी साजिश’ का रोया रोना, कब थमेगा मौतों का सिलसिला ?

PoK Protests
विदेश

कतर पर हमला माना जाएगा अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा, ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर किए हस्ताक्षर

US President Donald Trump with Qatar PM
विदेश

अवैध घुसपैठ पर मोदी की चेतावनी बनी हकीकत: ISI रोहिंग्या घुसपैठ की बड़ी साजिश रच रहा, बांग्लादेश की DGFI भी शामिल

Rohingya Infiltration
विदेश

बांग्लादेश में डर के साये में दुर्गा पूजा: शेख हसीना के बेटे ने यूनुस सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

Bangladesh Durga Puja
विदेश

आरएसएफ ने की एयरस्ट्राइक, सूडान में 8 लोगों की मौत

RSF drone strike
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.