लागार्डिया एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइंस का ख़ौफ़नाक हादसा: दो जेट्स टकराए, एक क्रू मेम्बर ज़ख़्मी, क्या है पूरी कहानी ?

डेल्टा एयरलाइंस का विमान। (फोटो: आईएएनएस.)
LaGuardia Jet Collision: अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित लागार्डिया एयरपोर्ट पर बुधवार रात को एक चौंकाने वाला हादसा हो गया ( LaGuardia Jet Collision)। दो रीजनल डेल्टा जेट्स टैक्सीवे पर आपस में टकरा गए (Delta Jets Crash), जिसमें एक फ्लाइट अटेंडेंट को मामूली चोट(Flight Attendant Injury) लगी। स्थानीय मीडिया के अनुसार, यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि यात्रियों का सफर अचानक रुक गया। डेल्टा एयरलाइंस ने इसे 'कम स्पीड की टक्कर' बताया है। एंडेवर एयर फ्लाइट 5047, जो उत्तरी कैरोलिना के शार्लोट से आ रही थी, और एंडेवर फ्लाइट 5155, जो वर्जीनिया के रोआनोक के लिए उड़ान भरने वाली थी, उसके बीच यह दुर्घटना (Airport Taxiway Incident) हुई। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी की पोर्ट अथॉरिटी ने पुष्टि की कि यह घटना पूर्वी समयानुसार रात 10 बजे के ठीक पहले हुई।
टक्कर के वक्त फ्लाइट 5047 शार्लोट से उतरकर टैक्सीवे एम पर खड़ी थी। इसी दौरान फ्लाइट 5155 का दायां विंग सीधे उसके नोज से टकरा गया, जिससे कॉकपिट के विंडस्क्रीन भी प्रभावित हुए। लाइवएटीसी.नेट पर रिकॉर्ड की गई एयर ट्रैफिक कंट्रोल की ऑडियो में फ्लाइट 5047 के पायलट ने ग्राउंड कंट्रोलर को बताया, "टैक्सीवे एम पर दो सीआरजे विमान टकरा गए। उनके दाएं विंग ने हमारे नोज और कॉकपिट विंडस्क्रीन को चूमा लिया।" दूसरी तरफ, फ्लाइट 5155 के पायलट ने बताया कि टक्कर में एक फ्लाइट अटेंडेंट को घुटने में चोट लगी। पोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक, घायल व्यक्ति को मौके पर ही एमटीएस (इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन) ने प्राथमिक उपचार दिया और फिर अस्पताल ले जाया गया।
टकराई हुई फ्लाइट 5047 में 57 यात्री सवार थे, जबकि फ्लाइट 5155 में 28 लोग थे। डेल्टा एयरलाइंस ने तुरंत एक्शन लेते हुए सभी यात्रियों को बसों से टर्मिनल तक पहुंचाया। कंपनी ने उनके लिए होटल रूम और खाने-पीने की व्यवस्था भी की। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, यात्री सुरक्षित हैं, लेकिन इस हादसे ने एयरपोर्ट के ऑपरेशंस को थोड़ी देर के लिए प्रभावित किया। डेल्टा ने बयान जारी कर कहा, "हमारे ग्राहकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है। हम सभी संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर इस घटना की जांच करेंगे। इस अनुभव के लिए हम यात्रियों से माफी मांगते हैं।"
यह हादसा एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। लागार्डिया जैसे व्यस्त एयरपोर्ट पर टैक्सीवे पर टक्कर होना दुर्लभ है, लेकिन इससे सबक लिया जाना जरूरी है। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) और नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (एनटीएसबी) जांच शुरू कर चुके हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि कम स्पीड होने से बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन विमानों की मरम्मत और यात्रियों की मानसिक स्थिति पर असर पड़ेगा। डेल्टा ने एंडेवर एयर (जो उनकी सहायक कंपनी है) के दोनों विमानों को ग्राउंडेड कर जांच के अधीन रखा है।
बहरहाल अमेरिका में हवाई यात्रा तेजी से बढ़ रही है, लेकिन ऐसे हादसे सुरक्षा प्रोटोकॉल की कमजोरियों को उजागर करते हैं। पिछले सालों में कई एयरपोर्ट्स पर इसी तरह की घटनाएं हुईं, जो ग्राउंड कंट्रोल और पायलट कम्युनिकेशन पर सवाल उठाती हैं। इस टक्कर से यात्रियों को भले ही ज्यादा नुकसान न हुआ, लेकिन यह याद दिलाता है कि हवाई सफर में सतर्कता कभी कम नहीं होनी चाहिए। डेल्टा जैसी बड़ी एयरलाइंस को अब और सख्त ट्रेनिंग पर फोकस करना होगा। कुल मिलाकर, यह घटना अमेरिकी एविएशन सेक्टर के लिए एक चेतावनी है। ( इनपुट:IANS)
