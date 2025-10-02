लागार्डिया एयरपोर्ट पर डेल्टा एयरलाइंस का ख़ौफ़नाक हादसा: दो जेट्स टकराए, एक क्रू मेम्बर ज़ख़्मी, क्या है पूरी कहानी ?

LaGuardia Jet Collision: अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित लागार्डिया एयरपोर्ट पर बुधवार रात को एक चौंकाने वाला हादसा हो गया ( LaGuardia Jet Collision)। दो रीजनल डेल्टा जेट्स टैक्सीवे पर आपस में टकरा गए (Delta Jets Crash), जिसमें एक फ्लाइट अटेंडेंट को मामूली चोट(Flight Attendant Injury) लगी। स्थानीय मीडिया के अनुसार, यह टक्कर इतनी जोरदार थी कि यात्रियों का सफर अचानक रुक गया। डेल्टा एयरलाइंस ने इसे 'कम स्पीड की टक्कर' बताया है। एंडेवर एयर फ्लाइट 5047, जो उत्तरी कैरोलिना के शार्लोट से आ रही थी, और एंडेवर फ्लाइट 5155, जो वर्जीनिया के रोआनोक के लिए उड़ान भरने वाली थी, उसके बीच यह दुर्घटना (Airport Taxiway Incident) हुई। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी की पोर्ट अथॉरिटी ने पुष्टि की कि यह घटना पूर्वी समयानुसार रात 10 बजे के ठीक पहले हुई।