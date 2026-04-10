अमेरिका जाएंगे लेबनान के PM, अब ट्रंप इजराइल से कराएंगे समझौता, क्यों मान नहीं रहे नेतन्याहू?

इसी के जवाब में उन्होंने दो लक्ष्य तय किए हैं। पहला, हिज्बुल्लाह का हथियार छोड़ना। दूसरा, इजराइल और लेबनान के बीच एक ऐतिहासिक शांति समझौता। इजराइल ने यह भी कहा कि लेबनान के पीएम का बेरूत को हथियारमुक्त करने का बयान एक सकारात्मक कदम है।