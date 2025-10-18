दक्षिण अफ्रीका बस दुर्घटना में 43 की मौत, जांच में खुलासा,इस कंपनी पर केस!

Limpopo Bus Crash 2025: दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो प्रांत में हुए एक बस हादसे (Limpopo Bus Crash 2025) ने सबको हैरत में डाल दिया। गत 12 अक्टूबर को N1 हाईवे पर बस खाई में गिर गई, जिसमें 43 लोग मारे गए (South Africa Bus Accident 43 Dead)। इनमें 7 बच्चे शामिल हैं, जो 3-5 साल के थे। 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। रिपोर्ट के अनुसार बस पूर्वी केप से आ रही थी, जिम्बाब्वे, मलावी और कांगो के यात्री सवार थे। परिवहन मंत्री बारबरा क्रीसी ने जांच रिपोर्ट जारी की। बस जर्जर हालत में थी, सड़क पर चलने लायक नहीं। रोड ट्रैफिक मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन (RTMC) ने कहा, ड्राइवर ने पहाड़ी दर्रे पर तेज रफ्तार से बस चलाई। 62 सीटों वाली बस में 91 यात्री भरे थे, 23 अतिरिक्त। ट्रेलर सामान से लदा, ब्रेक आधे खराब।