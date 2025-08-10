चीन में सियासी भूचाल: टॉप डिप्लोमैट लियू जियानचाओ हिरासत में, विदेश मंत्री बनने की चर्चा तेज

Liu Jianchao detention in China: चीन में इन दिनों एक गंभीर राजनीतिक हलचल मची हुई है, जब वरिष्ठ राजनयिक लियू जियानचाओ (Liu Jianchao) को जुलाई के अंत में बीजिंग लौटने के बाद हिरासत में (Liu Jianchao detention)लिया गया। लियू जियानचाओ, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उस विभाग के प्रमुख हैं, जो विदेशों के राजनीतिक दलों(China foreign minister) के साथ रिश्तों को संभालता है, अब तक 160 से ज्यादा देशों के अधिकारियों से मिल चुके हैं। इस घटना के बाद से चीन के राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं कि लियू को विदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती थी।