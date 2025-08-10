चीन में सियासी भूचाल: टॉप डिप्लोमैट लियू जियानचाओ हिरासत में, विदेश मंत्री बनने की चर्चा तेज

Liu Jianchao detention in China: चीन में इन दिनों एक गंभीर राजनीतिक हलचल मची हुई है, जब वरिष्ठ राजनयिक लियू जियानचाओ (Liu Jianchao) को जुलाई के अंत में बीजिंग लौटने के बाद हिरासत में (Liu Jianchao detention)लिया गया। लियू जियानचाओ, जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के उस विभाग के प्रमुख हैं, जो विदेशों के राजनीतिक दलों(China foreign minister) के साथ रिश्तों को संभालता है, अब तक 160 से ज्यादा देशों के अधिकारियों से मिल चुके हैं। इस घटना के बाद से चीन के राजनीतिक गलियारों में अटकलें तेज हो गई हैं कि लियू को विदेश मंत्री की जिम्मेदारी दी जा सकती थी।
लियू जियानचाओ का करियर बेहद सक्रिय रहा है। उन्होंने 2022 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के इस महत्वपूर्ण विभाग की जिम्मेदारी संभाली थी। इसके बाद से उन्होंने 20 से ज्यादा देशों का दौरा किया, जिससे उनकी विदेश नीति को लेकर सक्रियता स्पष्ट हुई। उनकी अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन से की गई मुलाकात ने भी विदेश मंत्री बनने की अटकलों को और हवा दी।
लियू के करीबी दोस्तों और सहयोगियों के अनुसार, वह चीन की विदेश नीति के एक महत्वपूर्ण चेहरा बन चुके थे और विदेश मंत्री बनने के लिए वह सबसे उपयुक्त उम्मीदवार माने जा रहे थे। मगर उनकी हिरासत ने इस संभावना पर सवाल खड़ा कर दिया है।
लियू जियानचाओ की हिरासत को चीन की सरकार की ओर से किए गए अब तक के सबसे उच्च स्तर के राजनयिक जांच के तौर पर देखा जा रहा है। इस बीच, चीन सरकार की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, जो इस मामले को और रहस्यमय बना देता है। यह घटनाक्रम एक अन्य विवाद के बाद हुआ है, जब 2023 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग के करीबी माने जाने वाले पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग को हटा दिया गया था।
लियू जियानचाओ का जन्म चीन के उत्तर-पूर्वी प्रांत जिलिन में हुआ था। उन्होंने बीजिंग फॉरेन स्टडीज यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी में ग्रेजुएशन किया और बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने चीन के विदेश मंत्रालय में ट्रांसलेटर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। लियू का राजनीतिक करियर विवादों और मजबूती के साथ आगे बढ़ा। चीन में वे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के तौर पर अपनी बेबाकी और कभी-कभी मजाकिया अंदाज के लिए मशहूर हुए थे
लियू जियानचाओ की हिरासत और विदेश मंत्रालय से जुड़ी अटकलों ने चीन की राजनीति में एक नए मोड़ का संकेत दिया है। खासतौर पर, किन गैंग के विवाद के बाद, अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या चीन में अगले कुछ महीनों में विदेश नीति के समीकरण बदल सकते हैं। लियू जियानचाओ की भूमिका को लेकर जिन विचारों और आशाओं का निर्माण हुआ था, उन्हें अब एक नए दृष्टिकोण से देखा जाएगा।
यह मामला कई सवालों को जन्म देता है, खासकर विदेश मंत्री की नियुक्ति और लियू जियानचाओ के खिलाफ चल रही जांच पर। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में आने वाले समय में विदेश नीति में और बदलाव देखने को मिल सकते हैं, और इस घटनाक्रम से वैश्विक राजनयिक परिप्रेक्ष्य में भी नया असर पड़ेगा।
चीन की सियासी हलचल को लेकर अटकलें सिर्फ विदेश नीति तक सीमित नहीं हैं, बल्कि यह पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को प्रभावित कर सकती हैं। क्या इस घटनाक्रम के बाद चीन की आंतरिक राजनीति में भी कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? यह सवाल आने वाले समय में सामने आएगा।
क्या लियू जियानचाओ की हिरासत विदेश मंत्री बनने की उनकी उम्मीदों को चूर कर देगी, या फिर चीन के राजनीतिक तंत्र में किसी नए चेहरें को इस महत्वपूर्ण पद पर बैठाया जाएगा? यह आने वाला समय ही बताएगा।