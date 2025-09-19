क्या फ्रांस की फर्स्ट लेडी ट्रांसजेंडर हैं ? मैक्रों को कोर्ट में देने पड़े सुबूत

Brigitte Macron transgender rumor: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) और उनकी पत्नी ब्रिगिट मैक्रों एक बेहद अजीब और विवादित अफवाह का सामना कर रहे हैं, जिसमें दावा किया गया है कि ब्रिगिट (French First Lady rumors)असल में एक पुरुष थीं और उन्होंने लिंग परिवर्तन करवाया (Brigitte Macron transgender rumor) है। यह आरोप न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। इस विवाद (Macron defends wife) की शुरुआत 2017 में तब हुई जब एक ब्लॉगर नताशा रे (Natasha Ray) ने यूट्यूब पर एक वीडियो में दावा किया कि ब्रिगिट मैक्रों (Brigitte Macron conspiracy) असल में उनके भाई जीन-मिशेल ट्रोग्नेक्स हैं, जिन्होंने बाद में अपना लिंग और नाम बदल लिया। उसके बाद 2021 में एक और इंटरव्यू में उन्होंने फिर से यही बात दोहराई, जो 2022 के फ्रांसीसी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस विवाद ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया और कोर्ट का रुख ले लिया।