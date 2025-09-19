Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

क्या फ्रांस की फर्स्ट लेडी ट्रांसजेंडर हैं ? मैक्रों को कोर्ट में देने पड़े सुबूत

Brigitte Macron transgender rumor: फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों को अपनी पत्नी ब्रिगिट की पहचान साबित करनी पड़ी, जब अफवाह उड़ी कि वे ट्रांसजेंडर हैं।

भारत

MI Zahir

Sep 19, 2025

Brigitte Macron transgender rumor
फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रों। (फोटो: X Handle Adam Fare.)

Brigitte Macron transgender rumor: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों (Emmanuel Macron) और उनकी पत्नी ब्रिगिट मैक्रों एक बेहद अजीब और विवादित अफवाह का सामना कर रहे हैं, जिसमें दावा किया गया है कि ब्रिगिट (French First Lady rumors)असल में एक पुरुष थीं और उन्होंने लिंग परिवर्तन करवाया (Brigitte Macron transgender rumor) है। यह आरोप न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन गया है। इस विवाद (Macron defends wife) की शुरुआत 2017 में तब हुई जब एक ब्लॉगर नताशा रे (Natasha Ray) ने यूट्यूब पर एक वीडियो में दावा किया कि ब्रिगिट मैक्रों (Brigitte Macron conspiracy) असल में उनके भाई जीन-मिशेल ट्रोग्नेक्स हैं, जिन्होंने बाद में अपना लिंग और नाम बदल लिया। उसके बाद 2021 में एक और इंटरव्यू में उन्होंने फिर से यही बात दोहराई, जो 2022 के फ्रांसीसी राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस विवाद ने अंतरराष्ट्रीय मीडिया और कोर्ट का रुख ले लिया।

ये भी पढ़ें

सेबेस्टियन लेकोर्नू बने फ्रांस के नए पीएम, राष्ट्रपति मैक्रों के भरोसेमंद
विदेश
Emmanuel Macron and Sebastien Lecornu

"सुबूत" के नाम पर बचपन की तस्वीरें

ब्लॉगर ने कथित तौर पर ब्रिगिट के "भाई" की बचपन की तस्वीरें भी पेश कीं और दावा किया कि वह तस्वीरें ब्रिगिट जैसी दिखती हैं। इसके बाद ऑनलाइन अफवाहें तेजी से फैलने लगीं।

फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की पत्नी ब्रिगिट को ट्रांसजेंडर साबित ​करने के लिए दिखाये जा रहे बचपन की तस्वीरें । फोटो: X Handle Carolina

उनका नाम जीन-मिशेल ट्रोग्नेक्स

पत्रकारों और वंशावलीविदों के शोध के अनुसार ब्रिजिट मैक्रॉन एक पुरुष के रूप में पैदा हुई थीं और उनका नाम जीन-मिशेल ट्रोग्नेक्स है और वह 30 साल तक एक पुरुष के रूप में रहीं, उनके पांच बच्चे हुए और फिर वह एक महिला में परिवर्तित होकर ब्रिजिट बन गईं।

मैक्रों परिवार ने उठाया कानूनी कदम

इन झूठे आरोपों के खिलाफ मैक्रों दंपति ने नताशा रे और स्पिरिचुअल माध्यम अमांडाइन रॉय पर मानहानि का मुकदमा किया। सितंबर 2024 में कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया, लेकिन जुलाई 2025 में पेरिस की अपीलीय अदालत ने यह फैसला उलट दिया और कहा कि आरोप "सद्भावना" से लगाए गए थे।

अमेरिकी कमेंटेटर पर मुकदमा

अमेरिका की कुख्यात दक्षिणपंथी राजनीतिक टिप्पणीकार कैंडेस ओवेन्स ने भी 2024 में यही दावा दोहराया और कहा कि वह अपनी "पूरी पेशेवर प्रतिष्ठा" इस बात पर दांव पर लगाने को तैयार हैं कि ब्रिगिट ट्रांसजेंडर हैं। इस पर मैक्रों ने जुलाई 2025 में कैंडेस पर मानहानि का केस दर्ज किया।

ब्रिगिट महिला हैं, और उन्होंने गर्भधारण किया था

उनके वकील टॉम क्लेयर के मुताबिक, राष्ट्रपति अब अमेरिकी अदालत में फोटोज और मेडिकल रिकॉर्ड जैसे वैज्ञानिक प्रमाण पेश करेंगे, जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि ब्रिगिट महिला हैं, और उन्होंने गर्भधारण किया था और बच्चों का पालन-पोषण भी किया है।

ओवेन्स का जवाब और नया विवाद

ओवेन्स ने इस मुकदमे को "प्रचार पाने की कोशिश" करार दिया और ब्रिगिट को "मूर्ख" तक कह दिया। ओवेन्स के यूट्यूब चैनल पर 40 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। उन्हें इससे पहले न्यूज़ीलैंड और ऑस्ट्रेलिया से वीज़ा भी इसलिए नहीं मिला था क्योंकि उन्होंने नाजियों द्वारा किए गए यहूदी अत्याचारों को नकारा था।

मैक्रों और ब्रिगिट की लव स्टोरी

राष्ट्रपति मैक्रों (47) और ब्रिगिट (72) की लव स्टोरी भी हमेशा चर्चा में रही है। वे पहली बार स्कूल में मिले थे जब ब्रिगिट उनकी टीचर थीं। उस समय ब्रिगिट शादीशुदा थीं और तीन बच्चों की माँ थीं। लेकिन बाद में उन्होंने अपने पति से तलाक लिया और 2007 में मैक्रों से शादी कर ली।

वायरल वीडियो से नया बवाल

इस साल की शुरुआत में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दावा किया गया कि ब्रिगिट ने गुस्से में मैक्रों के चेहरे पर धक्का दिया। हालांकि यह घटना विमान के उतरने के दौरान हुई और इसमें कोई झगड़ा नहीं था।

सोशल मीडिया की झूठी खबरें

यह पूरा मामला बताता है कि सोशल मीडिया की झूठी खबरें किस तरह बड़े स्तर पर असर डाल सकती हैं। राष्ट्रपति स्तर की हस्तियों को भी व्यक्तिगत हमलों और अफवाहों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

19 Sept 2025 05:29 pm

Hindi News / World / क्या फ्रांस की फर्स्ट लेडी ट्रांसजेंडर हैं ? मैक्रों को कोर्ट में देने पड़े सुबूत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.