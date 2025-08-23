Make in India: क्या भारत दुनिया का अगला डिफेंस एक्सपोर्ट हब बनेगा ?

India Defense Export 2029: भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए 2029 तक (India Defense Export 2029) ₹50,000 करोड़ के रक्षा निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। यह जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में एक अंतरराष्ट्रीय मंच पर दी। राजनाथ सिंह ने बताया कि वर्ष 2013-14 में जहां भारत का रक्षा निर्यात केवल ₹686 करोड़ था, वहीं यह 2024-25 तक बढ़ कर ₹23,622 करोड़ तक पहुंच गया है। मेक इन इंडिया के तहत भारत (Make in India Defense) अब करीब 100 देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि 2024 में ₹30,000 करोड़ और 2029 तक ₹50,000 करोड़ का निर्यात हासिल किया जाए।