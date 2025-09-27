Patrika LogoSwitch to English

सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी पॉपुलर महिलाओं की डीपफेक तस्वीर, नोटिस मिला तो कहा- कोई फर्क नहीं पड़ता; फिर…

ऑस्ट्रेलिया की फेडरल कोर्ट ने एंथनी रोटोंडो को प्रमुख महिलाओं की डीपफेक पोर्नोग्राफिक तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट करने के आरोप में 3 करोड़ 46 लाख का जुर्माना लगाया है। यह ऑस्ट्रेलिया में अपनी तरह का पहला मामला है, जिसमें ऑनलाइन रेगुलेटर ईसेफ्टी कमिश्नर ने कार्रवाई की थी।

भारत

Mukul Kumar

Sep 27, 2025

Students in Bikaner developed Deepfake Image Classifier
प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

ऑस्ट्रेलिया की फेडरल कोर्ट ने एंथनी रोटोंडो नाम के शख्स को प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई महिलाओं की डीपफेक पोर्नोग्राफिक तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट करने के आरोप में जुर्माने की सजा सुनाई।

एंथनी को 3 करोड़ 46 लाख का जुर्माना भरना होगा। यह ऑस्ट्रेलिया में अपनी तरह का पहला मामला है। ऑनलाइन रेगुलेटर ईसेफ्टी कमिश्नर ने करीब दो साल पहले एंथनी के खिलाफ कार्रवाई की थी।

डीपफेक के जरिए उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ कड़ा कदम

आरोप मानते हुए उसने कहा कि वेबसाइट पर तस्वीरें पोस्ट की थीं, जिसे अब बंद कर दिया गया है। कमिश्नर जूली इन्मैन ग्रांट ने कहा कि यह कदम डीपफेक के जरिए उत्पीड़न करने वालों के लिए कड़ा संदेश है।

रोटोंडो ने पहले नोटिस का जवाब देते हुए कहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वह ऑस्ट्रेलियाई निवासी नहीं है। उसने कहा था कि अगर आपको सही लगता है तो गिरफ्तारी वारंट जारी करो।

क्या है डीपफेक?

डीपफेक एक प्रकार की AI तकनीक है, जिसका उपयोग करके वीडियो, ऑडियो या छवियों में हेरफेर किया जा सकता है। इस तकनीक का उपयोग करके किसी व्यक्ति के चेहरे, आवाज या गतिविधियों को दूसरे व्यक्ति के साथ जोड़कर एक नकली वीडियो या ऑडियो बनाया जा सकता है।

डीपफेक तकनीक का उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि मनोरंजन, विज्ञापन या शिक्षा। हालांकि, इसका उपयोग गलत उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है, जैसे कि किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना या झूठी खबरें फैलाना।

डीपफेक की पहचान करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यह तकनीक बहुत उन्नत है और वास्तविकता के बहुत करीब हो सकती है। इसलिए, यह महत्वपूर्ण है कि हम डीपफेक के बारे में जागरूक हों और इसकी पहचान करने के लिए सावधानी बरतें।

डीपफेक के प्रभाव को कम करने के लिए, कई संगठन और सरकारें इसके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नियम और कानून बना रही हैं। इसके अलावा, शोधकर्ता और तकनीकी विशेषज्ञ डीपफेक की पहचान करने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए नए तरीके विकसित करने पर काम कर रहे हैं।

डीपफेक के मामले

अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का एक डीपफेक वीडियो वायरल हुआ था, जिस पर उन्होंने नाराजगी जताई थी। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 4 संदिग्धों की पहचान की थी, जो वीडियो के अपलोडर थे, न कि क्रिएटर।

वहीं, अभिनेत्री काजोल का एक अश्लील डीपफेक वीडियो सामने आया था, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके अलावा, आमिर खान का एक डीपफेक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे एक राजनीतिक पार्टी का प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे।

