सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी पॉपुलर महिलाओं की डीपफेक तस्वीर, नोटिस मिला तो कहा- कोई फर्क नहीं पड़ता; फिर…

डीपफेक के प्रभाव को कम करने के लिए, कई संगठन और सरकारें इसके उपयोग को नियंत्रित करने के लिए नियम और कानून बना रही हैं। इसके अलावा, शोधकर्ता और तकनीकी विशेषज्ञ डीपफेक की पहचान करने और इसके प्रभाव को कम करने के लिए नए तरीके विकसित करने पर काम कर रहे हैं।