‘भारत-अमेरिका समझौते के बेहद करीब’, ट्रेड डील पर बोले मार्को रुबियो, रूसी तेल पर छूट की भी बताई वजह

India-US Trade Deal: अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। रुबियो ने बताया कि अमेरिका इस समय भारत के साथ एक व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और दोनों देश इसे पूरा करने के बहुत करीब हैं। इसके अलावा, रूसी तेल और गैस पर लगे प्रतिबंधों पर दी गई छूट का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि वैश्विक ईंधन की कीमतों को नियंत्रित रखना और भारत जैसे सहयोगी देशों की जरूरतों का सम्मान करना अमेरिकी विदेश नीति की प्राथमिकताओं में शामिल है।