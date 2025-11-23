अमेरिकी राजनीति में भूचाल: ट्रंप की ‘ट्रैटर’ बनी पूर्व सहयोगी: MTG का धमाकेदार इस्तीफा

Marjorie Taylor Greene Resignation: अमेरिकी राजनीति में एक तूफान आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) की सबसे वफादार सहयोगी मार्जोरी टेलर ग्रीन (MTG) ने राष्ट्रपति के साथ मतभेदों के बाद कांग्रेस से इस्तीफा (Marjorie Taylor Greene Resignation) दे दिया है। ध्यान रहे कि एक समय जहां MTG ट्रंप की 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (MAGA) की आवाज बनी हुई थीं, वहीं अब वे ट्रंप की नीतियों पर खुल कर बगावत कर रही हैं। जनवरी 2026 से प्रभावी यह इस्तीफा जेफरी एपस्टीन फाइल्स से लेकर आव्रजन और विदेश नीतियों तक फैले विवादों का नतीजा है। MTG ने कहा, "ट्रंप की लॉयल्टी एकतरफा है। मैं अमेरिकी हितों के लिए खड़ी हुई हूं, न कि किसी की पूजा के लिए।"