अमेरिकी राजनीति में भूचाल: ट्रंप की ‘ट्रैटर’ बनी पूर्व सहयोगी: MTG का धमाकेदार इस्तीफा

डोनाल्ड ट्रंप और कट्टर समर्थक मार्जोरी टेलर ग्रीन। ( फोटो : X Handle/ DK)
Marjorie Taylor Greene Resignation: अमेरिकी राजनीति में एक तूफान आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) की सबसे वफादार सहयोगी मार्जोरी टेलर ग्रीन (MTG) ने राष्ट्रपति के साथ मतभेदों के बाद कांग्रेस से इस्तीफा (Marjorie Taylor Greene Resignation) दे दिया है। ध्यान रहे कि एक समय जहां MTG ट्रंप की 'मेक अमेरिका ग्रेट अगेन' (MAGA) की आवाज बनी हुई थीं, वहीं अब वे ट्रंप की नीतियों पर खुल कर बगावत कर रही हैं। जनवरी 2026 से प्रभावी यह इस्तीफा जेफरी एपस्टीन फाइल्स से लेकर आव्रजन और विदेश नीतियों तक फैले विवादों का नतीजा है। MTG ने कहा, "ट्रंप की लॉयल्टी एकतरफा है। मैं अमेरिकी हितों के लिए खड़ी हुई हूं, न कि किसी की पूजा के लिए।"
सबसे बड़ा झगड़ा जेफरी एपस्टीन की रहस्यमयी फाइल्स को लेकर हुआ। MTG ने 'एपस्टीन ट्रांसपेरेंसी एक्ट' का समर्थन किया, जो सैक्स स्कैंडल से जुड़े दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग करता है। ट्रंप ने शुरुआत में इसे रोकने की कोशिश की, जिस पर MTG ने तीखा प्रहार किया: "मैं इस सुविधाजनक रिश्ते में पीड़ित पत्नी की तरह नहीं बनूंगी। अमीरों के काले कारनामों को छिपाना बंद हो।" ट्रंप ने जवाब में उन्हें 'मार्जोरी ट्रैटर ग्रीन' कह डाला और प्राइमरी चैलेंजर का समर्थन करने की धमकी दी। गौरतलब है कि पीड़ित महिलाओं के समर्थन में MTG की इस लड़ाई ने MAGA कैम्प में फूट डाल दी है।
MTG ने ट्रंप की H1B वीजा पॉलिसी पर सवाल उठाए, जहां विदेशी कर्मचारियों को अमेरिकी नौकरियां मिल रही हैं। उन्होंने कहा, "ट्रंप कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, लेकिन यह नीति अमेरिकी युवाओं को बेरोजगार कर रही है। मुझे धमकाया नहीं जाएगा।" यह बयान ट्रंप के बड़े पैमाने पर निर्वासन प्लान के खिलाफ था, जो MTG को 'रैंटिंग लुनाटिक' का ठप्पा लगवा गया।
MTG ने ट्रंप की विदेश नीतियों को 'नियोकॉन' प्रभावित बताया। उन्होंने गाजा संघर्ष और यूक्रेन सहायता पर कहा, "हमारे पैसे विदेशी युद्धों में क्यों बर्बाद हो रहे हैं ? अमेरिका को पहले अपने स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए।" उन्होंने ट्रंप के इजराइल समर्थन पर भी असहमति जताई, जो MAGA के 'अमेरिका ओनली' सिद्धांत से टकरा गया।
ट्रंप ने MTG को 'वैकी' और 'बैटर्ड वाइफ' जैसे शब्दों से निशाना बनाया। MTG ने जवाब दिया, "मैं ट्रंप की पूजा नहीं करती। यह राजनीतिक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लैक्स का जहर है।" धमकियों के बाद उन्होंने कहा, "ट्रंप ने मुझे गद्दार कहा, लेकिन सच्चाई सामने आएगी।"
यह विवाद 2026 मिडटर्म चुनावों से पहले रिपब्लिकन पार्टी को कमजोर कर सकता है। MTG का इस्तीफा MAGA के विभाजन का संकेत है कि क्या ट्रंप का दबदबा खत्म होगा ?
X पर यूजर्स ने MTG को 'हीरो' और 'ट्रैटर' दोनों कहा। एक पोस्ट में लिखा, "MTG ने ट्रंप को चुनौती देकर साहस दिखाया, लेकिन MAGA बेस ने उन्हें धमकियां भेजीं।" ट्रंप समर्थकों ने कहा, "वह हमेशा से ही ड्रामा क्वीन थी।" डेमोक्रेट्स ने मजाक उड़ाया, "अंत में सभी ट्रंप के खिलाफ हो जाते हैं।" यह लाखों व्यूज के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
बहरहाल MTG अब सीनेट या गवर्नर रेस पर नजर रख रही हैं। ट्रंप ने कहा, "वह वापस आ सकती हैं, लेकिन पहले माफी मांगें।" इस हफ्ते एपस्टीन फाइल्स का वोट हो सकता है, जो और विवाद ला सकता है। क्या MAGA में और फूट पड़ेगी? यह घटना अमेरिकी राजनीति के 'टॉक्सिक कल्चर' को उजागर करती है, जहां लॉयल्टी टेस्ट फेल होने पर हमले होते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा (जैसे धमकियां) बढ़ रही है, और एपस्टीन जैसे स्कैंडल एलीट क्लास के कनेक्शन दिखाते हैं। वैश्विक रूप से, यह अमेरिका की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति की कमजोरी को हाईलाइट करता है – घरेलू मुद्दे विदेशी एजेंडे से दब जाते हैं।
