अमेरिकी आव्रजन छापों की मैक्सिको ने की निंदा

मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने अमेरिका में आव्रजन एवं सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) द्वारा मारे जा रहे आव्रजन छापों की निंदा की है और कहा है कि हाल ही में दो मैक्सिकन नागरिकों की मौत की जांच का अनुरोध करते हुए अमेरिका को एक राजनयिक नोट भेजा गया है। शिनबाम ने बुधवार को अपनी दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "इस मामले पर अमेरिका को एक राजनयिक नोट भेजा गया था, जिसमें अनुरोध किया गया था कि जांच की जाए और अगर कोई मानवाधिकार उल्लंघन के लिए ज़िम्मेदार है, तो उसे सज़ा दी जाए।"