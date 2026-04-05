Hezbollah Attack: हिजबुल्लाह ने किया इजराइली सेना पर बड़ा हमला, गोलानी ब्रिगेड को बनाया निशाना

मध्य पूर्व के रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हिजबुल्लाह का गोलानी ब्रिगेड के मुख्यालय को निशाना बनाना एक सीधा संदेश है कि उनके ड्रोन इजराइल के गहरे सैन्य बुनियादी ढांचे तक पहुंचने की क्षमता रखते हैं। इससे इजराइल की सुरक्षा प्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं और सरकार पर जवाबी कार्रवाई का भारी दबाव बनेगा। अब पूरी दुनिया की नजरें इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्रालय के अगले कदम पर टिकी हैं। क्या इजराइल दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर एयरस्ट्राइक करेगा? जल्द ही इजराइली सेना के आधिकारिक बयान के आने की उम्मीद है। इस संघर्ष का सीधा असर वैश्विक सुरक्षा और मध्य पूर्व की स्थिरता पर पड़ रहा है। अमेरिका और पश्चिमी देश इस बात को लेकर बेहद चिंतित हैं कि अगर इजराइल और लेबनान के बीच पूर्ण युद्ध छिड़ गया, तो इससे पूरे क्षेत्र में अशांति फैलेगी और अन्य देश भी इस युद्ध में कूद सकते हैं।